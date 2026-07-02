Делегации около 100 стран приедут на церемонию прощания с Хаменеи в Иране

На церемонию прощания с Али Хаменеи в Тегеране ожидается прибытие представителей около 100 стран, включая политиков, глав государств и министров иностранных дел, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

— Ожидаются гости примерно из 100 стран — политические деятели, главы государств, председатели парламентов, министры иностранных дел или специальные представители правительств, а также большое число общественных деятелей, — сказал он в эфире государственного ТВ.

Багаи добавил, что церемония прощания для иностранных гостей начнется в пятницу примерно в 14:00 по местному времени (15:30 по времени Астаны).

Церемония прощания с Хаменеи начнется в Тегеране 3 июля. В пятницу в траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации не менее чем 30 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы будет находиться в Мосалле Тегерана (крупнейшем в Тегеране религиозно-общественном комплексе), где любой желающий сможет проститься с ним. 6 июля в иранской столице пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии. 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак, где будут организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербелле. Погребение аятоллы состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, после многомесячной паузы Тегеран проводит шестидневные похороны аятоллы Али Хаменеи в нескольких городах при усиленной охране и на фоне хрупких переговоров США и Ирана.