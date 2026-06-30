Прощание с Али Хаменеи: Иран проведет шестидневные траурные церемонии

После многомесячной паузы Тегеран проводит шестидневные похороны аятоллы Али Хаменеи в нескольких городах при усиленной охране и на фоне хрупких переговоров США и Ирана, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Иран готовится к самым масштабным государственным похоронам за всю историю Исламской Республики: церемонии пройдут в пяти городах Ирана и Ирака в течение шести дней, начиная с субботы. Официальное прощание с аятоллой Али Хаминеи будет проходить почти через четыре месяца после его гибели в результате первых ударов США и Израиля 28 февраля.

Родившийся в 1939 году в Машхаде, Хаминеи был президентом Ирана с 1981 по 1989 год, а затем после смерти аятоллы Рухоллы Хомейни был избран Собранием экспертов на пост аятоллы, то есть верховного лидера страны. Собрание экспертов — избираемый орган исламских богословов, который отвечает за назначение руководителя государства.

Тело с начала войны было выставлено для публичного прощания. Четырехмесячная задержка напрямую связана с конфликтом, прекращением огня и последующим переговорным процессом.

Власти заявляют, что сейчас церемонию назначили на период относительной деэскалации: и Иран, и США приостанавливают взаимные обстрелы, пока продолжаются переговоры по меморандуму о взаимопонимании.

Тегеран стремится обеспечить беспрепятственное проведение церемонии на глазах у международной аудитории.

Церемонии начнутся в Тегеране в субботу и воскресенье на этой неделе в молитвенном комплексе «Мосалла» — главной площадке города для масштабных государственных религиозных собраний.

Название «Мосалла» в переводе означает «молитвенное поле»; комплекс неоднократно принимал похороны высших деятелей Исламской Республики и является символическим центром государственных траурных церемоний.

Основная похоронная процессия пройдет в понедельник по десятикилометровому маршруту от площади Имама Хосейна до площади Азади («Свободы») — огромной городской площади, на которой проходили ключевые массовые акции в истории Ирана, от революции 1979 года до крупнейших протестов последних лет.

Мэр Тегерана заявил, что ожидается участие около 20 миллионов человек, назвав это «крупнейшим собранием за всю историю города».

Затем 7 июля процессия переместится в Кум, маршрут пройдет между мавзолеем Фатимы Масуме и мечетью Джамкаран.

Кум является центром шиитского богословия в Иране и важнейшим семинарским городом двунадесятнического шиизма во всем мире.

Затем тело перевезут в Ирак, где церемонии пройдут в Наджафе и Кербеле — двух самых священных городах шиитского ислама, где находятся святыни первого имама Али и третьего имама Хусейна.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетил оба города во время поездки в Ирак и встретился с их губернаторами для согласования подготовки.

Окончательное захоронение состоится в Машхаде 9 июля.

Машхад, родной город Хаменеи, считается самым священным городом Ирана. Здесь расположен мавзолей имама Резы, восьмого имама шиитского ислама, а также самая богатая религиозная структура страны — фонд «Астан Кудс Разави», представляющий собой обширную экономическую империю с финансовыми связями по всему государственному аппарату, включая КСИР.

Власти оценивают, что на похороны придут от восьми до десяти миллионов человек.

Ранее США и Иран вновь пообещали не атаковать друг друга — по крайней мере, до момента запланированной встречи в Катаре по поводу возобновления судоходства в Ормузском проливе.