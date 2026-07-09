США заявили о завершении очередной волны ударов по Ирану

Американские военные завершили новый этап атак по территории Ирана, нанеся удары по 90 целям, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

— Силы CENTCOM завершили дополнительный раунд ударов по Ирану, нацеленных на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе. Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям, — говорится в публикации CENTCOM в X.

Среди атакованных целей командование указало системы ПВО, береговые системы наблюдения, места хранения ракет и беспилотников, инфраструктурные объекты военной логистики.

Также днем ранее ВС США атаковали 80 целей на территории исламской республики.

Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона. Он подчеркнул, что запугивания и и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, США заявили о начале мощных ударов по Ирану.