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    Трамп заявил, что считает меморандум между США и Ираном утратившим силу

    Заявление президента США прозвучало после обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном в районе Ормузского пролива, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Трамп заявил, что считает меморандум между США и Ираном утратившим силу
    Фото: Белый дом, Вашингтон

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном фактически утратившим силу после новых атак в Ормузском проливе. Об этом он сообщил журналистам перед началом саммита НАТО в Анкаре.

    — Для меня все кончено. Я не хочу иметь с ними дело, — заявил Трамп, комментируя перспективы дальнейшего действия меморандума.

    По словам американского лидера, решение связано с нападениями на коммерческие суда в Ормузском проливе, в которых Вашингтон обвиняет Иран.

    Трамп заявил, что США воздерживались от эскалации во время траурных мероприятий в Иране после гибели верховного лидера Али Хаменеи, однако после атак на суда американские военные нанесли ответные удары.

    Президент США также вновь обвинил руководство Ирана в намерении организовать покушение на него, заявив, что его имя якобы фигурирует в соответствующих списках. При этом Трамп не привел каких-либо доказательств своих слов.

    Несмотря на заявление о том, что меморандум «фактически прекратил существование», Трамп допустил возможность продолжения переговоров.

    — Я позволю нашим замечательным переговорщикам продолжать переговоры, если они этого хотят. Но лично я не вижу в этом смысла, — сказал он.

    После заявлений американского президента мировые цены на нефть резко выросли. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 78 долларов за баррель, прибавив более 5%, тогда как нефть WTI подорожала примерно на 5,4%.

    Напомним, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан после завершения вооруженного конфликта между двумя странами и предусматривал прекращение боевых действий, восстановление судоходства в Ормузском проливе и продолжение переговоров по вопросам региональной безопасности и иранской ядерной программы.

    В ночь на среду США нанесли мощные удары по Ирану после того как во вторник коммерческий танкер подвергся удару в Ормузском проливе. В ответ КСИР Ирана совершил удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте.

    В мире Ближний Восток Видео Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США Дональд Трамп
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор