Трамп заявил, что считает меморандум между США и Ираном утратившим силу

Заявление президента США прозвучало после обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном в районе Ормузского пролива, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном фактически утратившим силу после новых атак в Ормузском проливе. Об этом он сообщил журналистам перед началом саммита НАТО в Анкаре.

— Для меня все кончено. Я не хочу иметь с ними дело, — заявил Трамп, комментируя перспективы дальнейшего действия меморандума.

По словам американского лидера, решение связано с нападениями на коммерческие суда в Ормузском проливе, в которых Вашингтон обвиняет Иран.

Трамп заявил, что США воздерживались от эскалации во время траурных мероприятий в Иране после гибели верховного лидера Али Хаменеи, однако после атак на суда американские военные нанесли ответные удары.

Президент США также вновь обвинил руководство Ирана в намерении организовать покушение на него, заявив, что его имя якобы фигурирует в соответствующих списках. При этом Трамп не привел каких-либо доказательств своих слов.

Несмотря на заявление о том, что меморандум «фактически прекратил существование», Трамп допустил возможность продолжения переговоров.

— Я позволю нашим замечательным переговорщикам продолжать переговоры, если они этого хотят. Но лично я не вижу в этом смысла, — сказал он.

.@POTUS on the status of the ceasefire with Iran: "To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum... They're led by sick people... I'll speak to our negotiators. They want to negotiate—they're good people... but they have to come back to me. As far… pic.twitter.com/6eYfwMxSdn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 8, 2026

После заявлений американского президента мировые цены на нефть резко выросли. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 78 долларов за баррель, прибавив более 5%, тогда как нефть WTI подорожала примерно на 5,4%.

Oil surges over 5% after Trump says ceasefire with Iran 'is over'

——

Global oil prices skyrocketed over 5% today following statements made by Trump during his visit to Ankara that he thinks the ceasefire with Iran "is over."



Brent North Sea crude surged 5.3% to $78.09 a barrel,… pic.twitter.com/bfQMoy5WWz — The Cradle (@TheCradleMedia) July 8, 2026

Напомним, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан после завершения вооруженного конфликта между двумя странами и предусматривал прекращение боевых действий, восстановление судоходства в Ормузском проливе и продолжение переговоров по вопросам региональной безопасности и иранской ядерной программы.

В ночь на среду США нанесли мощные удары по Ирану после того как во вторник коммерческий танкер подвергся удару в Ормузском проливе. В ответ КСИР Ирана совершил удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте.