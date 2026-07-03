Церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи начались в Тегеране

В Тегеране в пятницу начался первый этап церемоний прощания с верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи, об этом сообщает информационное агентство Ирана IRNA.

Его тело и тела погибших вместе с ним соратников ранним утром доставили в тегеранский комплекс «Мосалла», где они размещены в главном молитвенном зале перед двухдневной церемонией прощания.

Iranian authorities are finalizing major security and logistical arrangements ahead of a multi-day state funeral for Supreme Leader Ali Khamenei, following his assassination in a US-Israeli attack on 28 February. Today, the late leader’s casket arrived at the Imam Khomeini Grand… pic.twitter.com/JMjoJ8J36e — The Cradle (@TheCradleMedia) July 3, 2026

Major General Ali Abdollahi, commander of the Khatam al-Anbiya Central Headquarters; Major General Hatami, Chief of the Army Staff; General Radan, Chief of Police; General Ibn al-Reza, caretaker of the Defense Ministry; and Rear Admiral Sayyari, ....... pic.twitter.com/tx6pp8X61g — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 3, 2026

По данным агентства, в Тегеран прибыли представители исламских центров, общественных организаций, а также представители антивоенных общественных движений из ряда европейских стран, включая Италию, Нидерланды, Великобританию, Данию и Австрию.

Отдельная церемония в пятницу организована для иностранных делегаций. Как сообщает IRNA, почтить память Али Хаменеи прибыли религиозные лидеры и представители России, Китая, Индии, Турции, Ирака, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Бангладеш, Индонезии и Афганистана. Среди участников также присутствуют делегации ливанского движения «Амаль», представители движений «оси сопротивления» из Сирии, Ливана, Ирака и Марокко, а также общественные деятели из Испании, Эквадора и Боливии.

Martyr Nasrallah’s family and Lebanese Resistance commanders attended the Tehran Mosalla to honor Iran’s martyred Leader. pic.twitter.com/ewSMbfN0GM — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 3, 2026

Согласно опубликованному графику, церемонии прощания в Тегеране продолжатся в субботу и воскресенье. В понедельник, 6 июля, в Тегеране пройдет основная траурная процессия. На следующий день церемонии продолжатся в Куме — одном из главных религиозных центров шиитского ислама в Иране.

На 8 июля также запланированы траурные мероприятия в Багдаде, а также в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела. Похороны состоятся 9 июля в Мешхеде, родном городе Али Хаменеи, у мавзолея имама Резы.

Накануне церемоний Корпус стражей исламской революции выступил с заявлением, в котором назвал прощание с Али Хаменеи подтверждением приверженности идеалам Исламской революции. КСИР также заявил, что вооруженные силы страны сохраняют полную боевую готовность, и предупредил, что любые действия противников Ирана встретят, как утверждается, «более сокрушительный ответ, чем когда-либо». В заявлении граждан призвали массово принять участие в траурных мероприятиях, назвав это демонстрацией национального единства.

Власти Ирана рассматривают многодневные траурные мероприятия как одно из крупнейших государственных событий последних десятилетий, сообщает Reuters. Для обеспечения безопасности в Тегеране усилены меры охраны, а в церемониях участвуют зарубежные официальные лица и представители союзников Ирана.

Проведение похорон было отложено на несколько месяцев из-за продолжавшегося вооруженного конфликта. Церемонии проходят сразу в нескольких городах Ирана и Ирака и завершатся захоронением Али Хаменеи в его родном Мешхеде.

Ранее сообщалось, что делегации около 100 стран приедут на церемонию прощания с Хаменеи в Иране.