КСИР сообщил об атаке на 85 военных объектов США в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции заявил, что в ответ на удары США атаковал ракетами и беспилотниками 85 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, корпус стражей исламской революции утверждает, что атаковал цели при помощи ракет и беспилотников.

Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США на иранскую территорию. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.

— В качестве первоначального ответа на эту агрессию военно-морские и воздушно-космические силы КСИР в ходе совместной операции [с применением] ракет и беспилотников нанесли удары по 85 важным военным объектам США в порту Салман, зоне Пятого флота [ВМС США] в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, — указывается в документе.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее США заявили о начале мощных ударов по Ирану.