США и Иран подписали предварительное соглашение о мире

Иран и США подписали предварительное мирное соглашение, подтвердил президент США Дональд Трамп и иранский МИД. Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

«Он подписан. Подписан в Версале. Я только что подписал его», — подтвердил Трамп после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. Трамп при этом в очередной раз пригрозил возобновить атаки, если Иран не выполнит свои обязательства.

Свою подпись под меморандумом поставил и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Белый дом обнародовал видеокадры подписания Трампом соглашения.

Военный конфликт США и Ирана начался 28 февраля в основном на территории Ирана и Ливана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и союзников США в Персидском заливе. Конфликт спровоцировал масштабный энергетический кризис из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, где перевозились основные объемы нефти.

В среду, 17 июня, представители администрации США собрали журналистов во время встречи стран «Большой семерки» в Эвиане и зачитали им текст меморандума из 14 пунктов. Соглашение продлевает прекращение огня, объявленное в апреле, еще на 60 дней, чтобы позволить сторонам договориться об окончательном перемирии. И Трамп, и члены его команды подчеркивают, что пока это только меморандум, и его положения будут выполняться, только если Иран «будет хорошо себя вести», цитирует администрацию США телекомпания ВВС.

Ранее сообщалось, что цены на нефть упали на фоне мирного соглашения между США и Ираном.

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о мирном соглашении. Предполагается, что мирное соглашение между двумя странами может привести к открытию Ормузского пролива и увеличению предложения сырья на мировом рынке.

Соглашение о прекращении огня между США и Ираном уже получило поддержку со стороны ООН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также приветствовал достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Несмотря на резкое снижение нефтяных котировок после политических заявлений, эксперты отмечают, что неопределенность на рынке сохраняется.