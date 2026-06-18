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    США и Иран подписали предварительное соглашение о мире

    Иран и США подписали предварительное мирное соглашение, подтвердил президент США Дональд Трамп и иранский МИД. Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    США и Иран подписали предварительное соглашение о мире
    Коллаж: Kazinform/ИИ

    «Он подписан. Подписан в Версале. Я только что подписал его», — подтвердил Трамп после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. Трамп при этом в очередной раз пригрозил возобновить атаки, если Иран не выполнит свои обязательства.

    Свою подпись под меморандумом поставил и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Белый дом обнародовал видеокадры подписания Трампом соглашения. 

    Военный конфликт США и Ирана начался 28 февраля в основном на территории Ирана и Ливана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и союзников США в Персидском заливе. Конфликт спровоцировал масштабный энергетический кризис из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, где перевозились основные объемы нефти.

    В среду, 17 июня, представители администрации США собрали журналистов во время встречи стран «Большой семерки» в Эвиане и зачитали им текст меморандума из 14 пунктов. Соглашение продлевает прекращение огня, объявленное в апреле, еще на 60 дней, чтобы позволить сторонам договориться об окончательном перемирии. И Трамп, и члены его команды подчеркивают, что пока это только меморандум, и его положения будут выполняться, только если Иран «будет хорошо себя вести», цитирует администрацию США телекомпания ВВС.

    Ранее сообщалось, что цены на нефть упали на фоне мирного соглашения между США и Ираном.

    Ранее сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о мирном соглашении. Предполагается, что мирное соглашение между двумя странами может привести к открытию Ормузского пролива и увеличению предложения сырья на мировом рынке.

    Соглашение о прекращении огня между США и Ираном уже получило поддержку со стороны ООН.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также приветствовал достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

    Несмотря на резкое снижение нефтяных котировок после политических заявлений, эксперты отмечают, что неопределенность на рынке сохраняется.

    Соглашение Политика Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор