Цены на нефть упали на фоне мирного соглашения между США и Ираном

Снижение стоимости нефти может уменьшить риски глобальной инфляции, однако ситуация еще не полностью стабилизировалась, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNBC.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе упали на 1,13% до 78.65 долларов за баррель, а июльские контракты на американскую WTI подешевели на 1,26% до 75.82 долларов за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что долгосрочное разрешение конфликта приведет к значительному росту объемов предложения и создаст крупный избыток нефти в следующем году. По данным организации, в 2026 году мировое предложение сократится в среднем на 3,9 млн баррелей в сутки до 102,4 млн, а в 2027 году восстановится до 110.3 млн баррелей в сутки.

В отчете New York Life Investment Management отмечается, что снижение стоимости нефти может уменьшить риски глобальной инфляции, однако ситуация еще не полностью стабилизировалась. Эксперты компании подчеркнули, что котировки остаются выше доконфликтного уровня, нормализация судоходства потребует времени, а запасы и стратегические резервы все еще нуждаются в пополнении.

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о мирном соглашении. Официальная церемония подписания мирного соглашения может состояться 19 июня в Швейцарии.

Предполагается, что мирное соглашение между двумя странами может привести к открытию Ормузского пролива и увеличению предложения сырья на мировом рынке.

Соглашение о прекращении огня между США и Ираном уже получило поддержку со стороны ООН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также приветствовал достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Несмотря на резкое снижение нефтяных котировок после политических заявлений, эксперты отмечают, что неопределенность на рынке сохраняется.