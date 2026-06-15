Сделка США и Ирана: стоит ли ждать дальнейшего падения цен на нефть

Заявление президента США Дональда Трампа о достижении рамочного соглашения с Ираном и снятии морской блокады Ормузского пролива стало ключевым событием для мировых сырьевых рынков.

На фоне политических заявлений нефтяные котировки резко снизились, однако эксперты предупреждают: фундаментальная неопределенность сохраняется. Корреспондент агентства Kazinform изучил возможные последствия соглашения.

Разблокировка Ормузского пролива

Ключевым драйвером рыночной реакции стали заявления Вашингтона о деэскалации и открытии Ормузского пролива. Речь идет об одном из важнейших маршрутов мировой нефтеторговли, через который проходит значительная часть поставок нефти.

В социальной сети X президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей и запуске нового этапа урегулирования.

— Сделка с Исламской Республикой Иран теперь завершена. Я санкционирую открытие Ормузского пролива для свободного прохода судов и снятие морской блокады со стороны ВМС США. Корабли всего мира, запускайте двигатели. Пусть потечет нефть, — говорится в сообщении.

Реакция рынков оказалась мгновенной. Инвесторы отреагировали снижением котировок на фоне ожиданий уменьшения геополитических рисков и возможной стабилизации поставок через ключевой пролив.

— Brent снизилась на 3,9% — примерно до 84 долларов за баррель

— WTI снизилась на 4,8% — примерно до 81 доллара

По данным рыночных площадок, если текущие уровни закрепятся, это станет минимальным значением с марта 2026 года.

Экономический анализ: рынок убирает геополитическую премию

По оценке экспертов, текущее снижение цен связано прежде всего с сокращением так называемой геополитической или «военной» премии. Рынок закладывает сценарий снижения рисков перебоев поставок через Ормузский пролив.

Реакция рынков, как отмечает экономист Бауыржан Искаков, носит преимущественно ожидательный характер и не отражает окончательного урегулирования конфликта. По его словам, снижение нефтяных котировок отражает ожидания деэскалации, однако говорить о долгосрочной стабильности преждевременно.

Фото: из личного архива Бауыржана Искакова

— Эту новость рынок воспринял как позитивный сигнал для мировой экономики. Мы видим снижение нефтяных котировок и рост на фондовых рынках, однако говорить о полном мире на Ближнем Востоке преждевременно. Ситуация остается рамочной и требует дальнейших переговоров.

Он добавил, что после объявления о сделке уже наблюдается конкретная реакция финансовых площадок, однако она не означает устранения всех рисков.

— После объявления Трампа о сделке цены на нефть заметно снизились, а фондовые рынки отреагировали ростом. Скорее всего, это снижает риск прямой военной эскалации, но не устраняет фундаментальные противоречия, — отметил он.

Далее он добавляет, что ключевым фактором для нефтяного рынка станет фактическая устойчивость поставок через Ормузский пролив. По его оценке, именно это определит, сохранится ли давление на цены или вернется волатильность.

— Если поставки через Ормузский пролив действительно стабилизируются, часть геополитической премии может уйти из цены нефти. Однако любое обострение способно быстро вернуть волатильность на рынок, — добавил эксперт.

Влияние на Казахстан

Отдельно экономист оценил возможные последствия для Казахстана, подчеркнув двойственный характер текущей ситуации.

— Снижение цен на нефть одновременно несет как позитивные, так и негативные эффекты. С одной стороны, это снижает инфляционное давление и риски перегрева мировой экономики. С другой — оказывает давление на экспортные доходы и бюджетные поступления. Для Казахстана наиболее устойчивым сценарием остается стабильный рынок без резких геополитических колебаний и ценовых скачков, — отметил Искаков.

Политический анализ: ожидания против реальных договоренностей

Политологи также отмечают, что рынок реагирует не на юридически оформленный мир, а на политические заявления и ожидания деэскалации.

Политолог Канат Оспанов отмечает, что реакция рынков во многом носит эмоциональный характер и связана с ожиданиями снижения геополитических рисков.

По его словам, инвесторы уже закладывают сценарий «мирного» развития событий, что отражается в динамике нефтяных котировок.

Фото: из личного архива Каната Оспанова

— Рынки уже поверили в мир и отреагировали резким снижением цен на нефть, поскольку открытие Ормузского пролива снимает угрозу перебоев поставок, — отметил эксперт.

Далее он подчеркивает, что говорить о полноценном урегулировании конфликта пока преждевременно, поскольку ключевые политические договоренности еще не закреплены официально.

— Стороны уже договорились о прекращении боевых действий и намерены закрепить эти договоренности в официальном соглашении. Однако сам документ еще не подписан, поэтому пока рано говорить о полном и окончательном урегулировании конфликта. Настоящая проверка начнется тогда, когда стороны перейдут от громких заявлений к обсуждению самых болезненных вопросов: ядерной программы Ирана, санкций и региональной безопасности. Пока это скорее перемирие, чем устойчивый мир, — отметил политолог Канат Оспанов.

Перспективы нефтяного рынка

Рынок нефти уже частично заложил в цены ожидания деэскалации, отыграв снижение геополитической премии на фоне новостей о соглашении. В текущих условиях основное внимание участников рынка смещается с политических заявлений на фактическую реализацию договоренностей.

Аналитики отмечают, что ситуация остается чувствительной и может быстро измениться в зависимости от геополитического фона. В краткосрочной перспективе ключевым фактором останется динамика переговоров.

В ближайшей перспективе рынок будет оценивать не заявления сторон, а конкретные шаги по выполнению договоренностей. Именно их реализация станет определяющим фактором для ценовой динамики и сохранения текущего баланса на сырьевом рынке.

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о мирном соглашении, официальная церемония подписания которого намечена на 19 июня в Швейцарии. Kazinform сообщал о подробностях соглашения между Ираном и США. ООН поддержала соглашение о прекращении огня между США и Ираном. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что приветствует соглашение между США и Ираном.