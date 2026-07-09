Иран заявил об ударах по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетно-дроновых ударов по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние атаки США по территории Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном агентством IRNA в четверг.

По утверждению КСИР, совместную операцию провели Военно-морские силы и Воздушно-космические силы корпуса. В качестве целей названы американские базы Арифджан и Али-эс-Салем в Кувейте, а также объекты в районе Джуффайр и на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне.

IRGC Carries Out Retaliatory Operation Against US Infrastructure in Kuwait, Bahrainhttps://t.co/jHq5nXPbbF pic.twitter.com/xXyAHkCjwZ — Fars News Agency (@EnglishFars) July 9, 2026

Позднее армия Ирана заявила, что операция также включала атаки на объекты в Катаре. В отдельном заявлении сообщается, что в ходе операции также были применены ударные беспилотники.

По утверждению иранской армии, ударам подверглись зенитный ракетный комплекс Patriot в Кувейте, пункт раннего предупреждения в Катаре и топливная инфраструктура американских военных в Бахрейне.

Власти Кувейта сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили три баллистические ракеты, одну крылатую ракету и десять беспилотников, запущенных с территории Ирана.

По данным кувейтской стороны, в результате падения обломков был поврежден ряд объектов, один человек получил ранения, его состояние оценивается как стабильное. МИД Кувейта осудило продолжающиеся иранские атаки, назвав их грубым нарушением суверенитета страны и проявлением повторяющейся враждебной политики Тегерана.

Власти Бахрейна также объявили воздушную тревогу. Министерство внутренних дел призвало жителей сохранять спокойствие и укрыться в ближайших безопасных местах.

В КСИР заявили, что операция стала первым этапом «карательного ответа» на американские удары по территории Ирана, и предупредили, что в случае новых атак ответные действия будут распространены на другие военные объекты США в регионе.

⚡️BREAKING: Iran has carried out Major Strikes against U.S. Assets in Bahrain and Kuwait



The IRGC warns that U.S. assets in the UAE, Qatar, and other countries will be targeted in the next Operation pic.twitter.com/R23rV1Ahcq — Iran Observer (@IranObserver0) July 9, 2026

Напомним, в ночь на четверг США нанесли удары по 90 объектам на территории Ирана.

Днем ранее США нанесли по Ирану 80 ударов, иранские военные ответили ударами по американским объектам в Кувейте и Бахрейне.