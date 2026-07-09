KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Иран заявил об ударах по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне

    Тегеран назвал атаку ответом на удары США по территории Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран заявил об ударах по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне
    Фото: IRNA

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетно-дроновых ударов по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние атаки США по территории Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном агентством IRNA в четверг.

    По утверждению КСИР, совместную операцию провели Военно-морские силы и Воздушно-космические силы корпуса. В качестве целей названы американские базы Арифджан и Али-эс-Салем в Кувейте, а также объекты в районе Джуффайр и на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне.

    Позднее армия Ирана заявила, что операция также включала атаки на объекты в Катаре. В отдельном заявлении сообщается, что в ходе операции также были применены ударные беспилотники.

    По утверждению иранской армии, ударам подверглись зенитный ракетный комплекс Patriot в Кувейте, пункт раннего предупреждения в Катаре и топливная инфраструктура американских военных в Бахрейне.

    Власти Кувейта сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили три баллистические ракеты, одну крылатую ракету и десять беспилотников, запущенных с территории Ирана.

    По данным кувейтской стороны, в результате падения обломков был поврежден ряд объектов, один человек получил ранения, его состояние оценивается как стабильное. МИД Кувейта осудило продолжающиеся иранские атаки, назвав их грубым нарушением суверенитета страны и проявлением повторяющейся враждебной политики Тегерана.

    Власти Бахрейна также объявили воздушную тревогу. Министерство внутренних дел призвало жителей сохранять спокойствие и укрыться в ближайших безопасных местах.

    В КСИР заявили, что операция стала первым этапом «карательного ответа» на американские удары по территории Ирана, и предупредили, что в случае новых атак ответные действия будут распространены на другие военные объекты США в регионе.

    Напомним, в ночь на четверг США нанесли удары по 90 объектам на территории Ирана.

    Днем ранее США нанесли по Ирану 80 ударов, иранские военные ответили ударами по американским объектам в Кувейте и Бахрейне.

    Военное положение В мире Иран Ракетные удары Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Взрыв США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор