Иран заявил об ударах по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне
Тегеран назвал атаку ответом на удары США по территории Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетно-дроновых ударов по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние атаки США по территории Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном агентством IRNA в четверг.
По утверждению КСИР, совместную операцию провели Военно-морские силы и Воздушно-космические силы корпуса. В качестве целей названы американские базы Арифджан и Али-эс-Салем в Кувейте, а также объекты в районе Джуффайр и на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне.
IRGC Carries Out Retaliatory Operation Against US Infrastructure in Kuwait, Bahrainhttps://t.co/jHq5nXPbbF pic.twitter.com/xXyAHkCjwZ— Fars News Agency (@EnglishFars) July 9, 2026
Позднее армия Ирана заявила, что операция также включала атаки на объекты в Катаре. В отдельном заявлении сообщается, что в ходе операции также были применены ударные беспилотники.
По утверждению иранской армии, ударам подверглись зенитный ракетный комплекс Patriot в Кувейте, пункт раннего предупреждения в Катаре и топливная инфраструктура американских военных в Бахрейне.
Власти Кувейта сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили три баллистические ракеты, одну крылатую ракету и десять беспилотников, запущенных с территории Ирана.
По данным кувейтской стороны, в результате падения обломков был поврежден ряд объектов, один человек получил ранения, его состояние оценивается как стабильное. МИД Кувейта осудило продолжающиеся иранские атаки, назвав их грубым нарушением суверенитета страны и проявлением повторяющейся враждебной политики Тегерана.
Власти Бахрейна также объявили воздушную тревогу. Министерство внутренних дел призвало жителей сохранять спокойствие и укрыться в ближайших безопасных местах.
В КСИР заявили, что операция стала первым этапом «карательного ответа» на американские удары по территории Ирана, и предупредили, что в случае новых атак ответные действия будут распространены на другие военные объекты США в регионе.
⚡️BREAKING: Iran has carried out Major Strikes against U.S. Assets in Bahrain and Kuwait— Iran Observer (@IranObserver0) July 9, 2026
The IRGC warns that U.S. assets in the UAE, Qatar, and other countries will be targeted in the next Operation pic.twitter.com/R23rV1Ahcq
Напомним, в ночь на четверг США нанесли удары по 90 объектам на территории Ирана.
Днем ранее США нанесли по Ирану 80 ударов, иранские военные ответили ударами по американским объектам в Кувейте и Бахрейне.