Иордания перехватила восемь иранских ракет, Иран ударил по авиабазе Азрак

Иордания заявила о перехвате восьми ракет, запущенных из Ирана, тогда как Тегеран утверждает, что нанес удар по американской авиабазе на территории королевства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Иорданские силы ПВО в четверг перехватили и уничтожили восемь ракет, запущенных из Ирана в направлении территории королевства. Об этом сообщили Вооруженные силы Иордании.

По данным официального представителя Генерального командования Вооруженных сил Иордании, в результате перехвата на землю упали фрагменты ракет, однако жертв и материального ущерба не зафиксировано.

Armed Forces Intercept, Shoot Down 8 Iranian Missiles Bound for Jordanhttps://t.co/eNiTJMTBLL pic.twitter.com/KEGuwl6P6w — Jordan News Agency (Petra)-English News (@PetranewsEN) July 9, 2026

В иорданской армии отметили, что внимательно следят за развитием ситуации в регионе и находятся в состоянии максимальной боевой готовности для защиты воздушного пространства, суверенитета и территориальной целостности страны.

— Вооруженные силы Иордании не позволят ни одной стороне нарушать воздушное пространство королевства ни при каких обстоятельствах, — сообщается в заявлении.

Ранее официальный представитель правительства Иордании сообщил, что после нарушения воздушного пространства страны ракетами были включены сирены воздушной тревоги. По его словам, все ракеты были успешно перехвачены.

В различных районах Аммана, а также в городах Мафрак, Ирбид и Зарка были слышны сирены после проникновения ракет в воздушное пространство Иордании.

Sirens blared in several cities in Jordan as Iranian missiles were intercepted.



Jordanian Armed Forces confirmed at least eight missiles were intercepted. pic.twitter.com/2aRvPCsY2Q — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 9, 2026

В свою очередь иранское агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщило, что в рамках второго этапа ответа на возобновившиеся удары США аэрокосмические силы КСИР нанесли удар при помощи 10 баллистических ракет по американскому командному центру на Ближнем Востоке и удару по авиабазе Муаффак Салти, также известной как авиабаза Азрак, в Иордании.

В заявлении КСИР утверждается, что операция стала реализацией ранее озвученного предупреждения о расширении ответных действий против американских военных объектов в регионе в случае новых атак США.

At least 5 Iranian ballistic missiles were launched from Northwestern Iran towards Muwaffaq Salti Air Base in Jordan a short time ago, which is jointly operated by both the U.S. and Royal Jordanian Air Force. Air defense activity was seen in the sky, with it unknown if any of the… pic.twitter.com/tbqTZmNvPD — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

Иран также предупредил, что при повторении американских ударов другие базы США в регионе также окажутся под угрозой. При этом иорданская сторона не подтверждала сообщения об ударе по авиабазе.