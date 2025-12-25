Соглашения на сумму свыше $70 млрд подписали в этом году по итогам международных встреч

— Казахстан последовательно выстраивает дружественные отношения и всеобъемлющее сотрудничество с соседями и всеми заинтересованными государствами. Наши цели и приоритеты неизменны — это укрепление суверенитета страны, решение задач, обеспечивающих безопасность и динамичное социально-экономическое развитие Казахстана. Каждый саммит, каждая встреча в верхах, каждый бизнес-форум полезны для нашей страны в плане и укрепления ее международных позиций, и усиления ее экономического потенциала. Сейчас во всем мире разворачивается острейшая конкуренция за инвестиции, и нам отставать ни в коем случае нельзя. Наша экономика — самая крупная в Центральной Азии и Закавказье, но теперь перед Правительством поставлена задача качественного роста. Правительство и Национальный банк в этих сложных, можно сказать, особых условиях должны проводить согласованную политику, она должна быть прагматичной, лишенной академичности и сверхосторожности. Только в этом году по итогам международных встреч подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше 70 млрд долларов. Благодаря этому у нас открываются современные предприятия, создаются качественные рабочие места.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.