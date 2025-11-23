Silk Way Star: 120 миллионов зрителей посмотрели гранд-финал музыкального шоу

Организаторы рассказали о расширении географии проекта, а также о странах, выразивших желание присоединиться к следующему сезону.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Во время брифинга были представлены сводные данные зрительского голосования и оценок международного жюри. В голосовании приняли участие 508 287 человек из разных государств — один из самых высоких показателей среди музыкальных проектов региона, что подтверждает растущий международный интерес к формату.

Финальное распределение мест определялось по комбинированной системе: 50% — голосование зрителей, 50% — оценки членов жюри.

— Silk Way Star стал площадкой, объединившей культурное разнообразие Азии. Проект показал, как музыка усиливает взаимопонимание между странами и создает пространство для диалога. Вовлеченность аудитории — более полумиллиона голосов — свидетельствует о стремительном росте интереса к таким международным форматам по всему региону, — отметила управляющий директор телеканала «Jibek Joly/Silk way» Еркежан Кунтуган.

Итоги зрительского голосования:

Мишель Джозеф (Монголия) — 112 241 голос;

Мадинабону Адылова (Узбекистан) — 85 443;

Чжан Хэ Сюань (Китай) — 73 662;

Язмин Азиз (Малайзия) — 73 609;

Саро Геворгян (Армения) — 73 160;

Автандил Абесламидзе (Грузия) — 46 027;

ALEM (Казахстан) — 32 145.

Публикации о финале появились в социальных сетях жителей 25 стран. О проекте писали пользователи из государств СНГ, Кавказа, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы, а также Северной и Южной Америки.

Заведующий главной редакцией Евразийского бюро CMG Ван Дэлу отметил, что Silk Way Star стал важным событием для культурного сотрудничества в регионе. По его словам, китайские зрители высоко оценили организацию конкурса.

— Вчера мы даже не ожидали, что уважаемый Президент Касым-Жомарт Токаев отправит участникам поздравление. Это высокая оценка организационной работы и доверие к медиакорпорации Китая. Мы готовы принять эстафету. Следующий сезон пройдет в Китае, а в декабре мы обсудим детали, опираясь на опыт наших казахстанских коллег, — сказал он.

Представитель CMG также сообщил, что подготовка ко второму сезону в Китае уже началась. Принято окончательное решение о ведущей: новый сезон проведет казахстанская телеведущая Диана Скатова.

Несмотря на традицию проводить следующий сезон в стране победителя, Silk Way Star имеет другой формат: проект является совместной инициативой Казахстана и Китая. Поэтому первый сезон стартовал в Астане, а следующий продолжится на китайской площадке.

Интерес к участию в конкурсе выразили Индонезия, Индия, Пакистан и Вьетнам — страны, которые не успели присоединиться к первому сезону. Осенью организаторы получили запросы и от представителей арабских государств. Посол Кувейта, присутствовавший на финале, подтвердил заинтересованность региона. С учетом отсутствия аналогичных вокальных проектов, охватывающих весь континент, расширение географии участия выглядит логичным. Организаторы планируют не ограничивать конкурс 12 странами.

Победительница Silk Way Star, Мишель Джозеф из Монголии, заявила на пресс-конференции, что готовит песню на казахском языке:

— Я уже работаю над казахской песней. Очень люблю казахскую культуру и язык. Он красивый, и я хочу его выучить. Также хочу выпустить песню для своих казахстанских слушателей, — сказала она.

Всего зрители из 43 стран отправили голоса за участников. Наибольшая активность зафиксирована в Казахстане, Китае, Монголии, США, России, Турции, Германии, Сингапуре, Индонезии, Узбекистане, Грузии и Малайзии.

Прямая трансляция финала в Казахстане шла на телеканале Jibek Joly. Параллельные эфиры провели телеканалы «Музыка» и «Маданият» в Кыргызстане, Space TV в Азербайджане, ТВ Сафина в Таджикистане, а в Монголии — UBS и AIST GLOBAL. Общая аудитория прямых эфиров на ТВ и стриминговых сервисах составила около 120 млн зрителей по всему миру.

Silk Way Star стал первым вокальным мегапроектом, который не просто собрал артистов из разных стран, а сформировал новую культурную ось Азии.

Впервые Азия предлагает миру собственный формат — смелый, масштабный, с амбициями глобального культурного центра.

Проект продемонстрировал рекордный уровень вовлеченности: немногие музыкальные шоу в Азии способны собрать аудиторию, сопоставимую с европейскими и американскими форматами. Передача следующего сезона Китаю превращает Silk Way Star в подвижную культурную платформу, которая может перемещаться между регионами, подобно Олимпиаде.

Когда победитель конкурса начинает петь на языке страны-хоста, это уже не просто шоу — это культурный обмен, влияющий на творческие траектории артистов.

Напомним, соглашение о реализации проекта «Silk Way Star» было подписано 16 июня 2025 года в Астане в присутствии глав государств — Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина.

