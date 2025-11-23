Какие страны Азии захотели участвовать в Silk Way Star, рассказали организаторы

О планах вокального проекта Азии рассказала управляющий директор телеканала «Jibek Joly / Silk Way» Еркежан Кунтуган на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.

— Во многих международных конкурсах принято, что следующий конкурс проводят в странах победителей. Но поскольку наш проект между Казахстаном и Китаем, проект начался у нас, в следующем году он продолжится в Китае. Дальше мы не исключаем, что появится заинтересованность у других стран и предложение проводить последующие конкурсы в странах победителей. В этом случае, думаю, мы поддержим такую инициативу, — пояснила она.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По ее словам, уже в этом году некоторые страны Азии проявляли интерес к конкурсу и намеревались отправить свои заявки на участие.

— В целом после начала этого проекта в Казахстане с нами связались Индонезия, Индия, Пакистан, Вьетнам — они не успели принять участие в этом году, но в следующем году безусловно стран участниц станет больше. Осенью с нами связались и арабские страны. На финале присутствовал посол Кувейта, с их стороны тоже есть заинтересованность. Как известно, таких масштабных проектов, которые объединили бы все страны Азии еще не было. Поэтому мы не ограничиваемся 12 странами, — отметила Еркежан Кунтуган.

Ранее стало известно, что крупнейший вокальный проект Азии Silk Way Star продолжится в Китае. Как отметил заведующий главной редакцией Евразийского бюро CMG Ван Дэлу на пресс-конференции, зрители в Китае особенно выделили высокий уровень организации и сам ход конкурса, за которым следили в течение нескольких месяцев.

Напомним, гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star состоялся 23 ноября в Астане, по итогам которого победу одержала представительница Монголии Мишель Джозеф.

На пресс-конференции она заявила о намерении выпустить песню на казахском языке.