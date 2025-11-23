РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:14, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Хочу выпустить песню на казахском языке — победительница Silk Way Star из Монголии

    Победительница международного вокального конкурса Silk Way Star Мишель Джозеф из Монголии заявила о намерении выпустить песни на казахском языке, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Об этом певица рассказала в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.

    — Я уже работаю над казахской песней. Потому что очень люблю казахскую культуру и язык, он очень красив и я хочу его выучить. С тех пор я начала думать, что хочу выпустить песню на этом языке для своих казахстанских слушателей, — рассказала Мишель.

    Она также поблагодарила всех участников и жюри за опыт в масштабном конкурсе.

    — На финале чувствовала себя отлично, но было немного грустно, что этот проект завершился. Тем не менее, хотела бы поучаствовать в нем и в следующем году, — отметила участница.

    Напомним, гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star состоялся 23 ноября в Астане, победу одержала представительница Монголии Мишель Джозеф. 

    Теги:
    Культура Silk Way Star Музыка JIBEK JOLY
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
