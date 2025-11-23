Хочу выпустить песню на казахском языке — победительница Silk Way Star из Монголии

Об этом певица рассказала в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.

— Я уже работаю над казахской песней. Потому что очень люблю казахскую культуру и язык, он очень красив и я хочу его выучить. С тех пор я начала думать, что хочу выпустить песню на этом языке для своих казахстанских слушателей, — рассказала Мишель.

Она также поблагодарила всех участников и жюри за опыт в масштабном конкурсе.

— На финале чувствовала себя отлично, но было немного грустно, что этот проект завершился. Тем не менее, хотела бы поучаствовать в нем и в следующем году, — отметила участница.

Напомним, гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star состоялся 23 ноября в Астане, победу одержала представительница Монголии Мишель Джозеф.