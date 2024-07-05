Саммит ШОС в Астане: оценка высоких гостей

Сегодня во Дворце Независимости в Астане прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством Казахстана. Агентство Kazinform ознакомилось с содержательными комментариями глав государств и других высокопоставленных лиц, принявших участие в саммите.

В мероприятии приняли участие главы государств и правительств Казахстана, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, Турции и Туркменистана, Эмир Рас-эль-Хаймы (ОАЭ), министр иностранных дел Индии, а также Генеральный секретарь ООН, Генеральный секретарь ШОС и Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Саммит ШОС впервые проходил в формате «заседание Совета глав государств-членов ШОС» и встречи «ШОС плюс».

Фото: Akorda

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одним из первых высказал свое мнение о саммите и роли Казахстана в этой организации в эксклюзивном интервью Silk Way.

– Казахстан сделал очень важную инвестицию, чтобы у ООН была надлежащая возможность действовать здесь. Есть планы по региональному измерению, особенно связанные с Целями устойчивого развития, и это будет зависеть от Генеральной Ассамблеи, но я полностью готов способствовать реализации этих планов. Казахстан очень активен в органах ООН, например, в Экономическом и Социальном Совете. Казахстан сыграл очень важную роль во всех обсуждениях, которые проходят в рамках подготовки к Саммиту будущего, Новой повестке дня для мира, Глобальному цифровому договору, а также вопросам создания платформы по чрезвычайным ситуациям для реагирования на серьёзные последствия природных катастроф, конфликтов и пандемий, к которым мы все еще не готовы. Я могу долго перечислять области, в которых голос Казахстана в ООН очень важен. С другой стороны, я думаю, что нужно признать: когда Казахстан действует в интересах мира, когда Казахстан объединяет стороны конфликта для решения их проблем, когда Казахстан является честным посредником в международных делах, Казахстан становится важным инструментом для достижения целей ООН, - заявил Генсек ООН.

Фото: Akorda

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил признательность за плодотворную работу Казахстана на посту председателя Шанхайской организации сотрудничества. Он отметил важность Астаны как места проведения и поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и отличную организацию саммита.

- Очень рад с вами собраться в красивом городе Астане. Благодарю Президента Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и замечательную организационную работу. Благодаря плодотворной работе Казахстана на посту председателя ШОС за год получила новое развитие, - сказал Си Цзиньпин.

Фото: Акорда

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость партнерства в рамках ШОС и выразил уверенность в том, что принятые на саммите решения способствуют укреплению роли и влияния организации.

— Мы придаем большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. При активном участии казахстанских коллег к утверждению на нынешнем Совете глав госудаств подготовлен действительно солидный пакет документов и решений. Их реализация, несомненно, будет способствовать укреплению роли и влияния ШОС. Подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации. В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству, — сказал Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС в Астане.

Фото: Akorda

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин также выразил удовлетворение содержательностью председательства Казахстана в организации, отметив организацию более 140 мероприятий в различных сферах и успешность саммита в Астане.

- С июля 2023 года председательство в ШОС перешло Казахстану. За период председательства казахстанской стороной было организовано свыше 140 мероприятий в различных сферах. Акцент был сделан на экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарных и экологических аспектах. На наш взгляд, председательство Казахстана в ШОС получилось весьма содержательным и интересным. Продуктивно, конструктивно, плодотворно прошел сегодняшний саммит, который придал новый импульс деятельности организации и стал важной вехой в ее истории. Хотел бы поздравить Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением на высоком уровне данного заседания и председательства в ШОС в целом. После саммита в Астане китайская сторона приняла эстафету председательства. Китай на протяжении многих лет вносит вклад в развитие организации. Желаем китайским партнерам плодотворной и результативной работы председательства. Приветствуем присвоение городу Циндао статуса культурной и туристической столицы ШОС на 2024-2025 годы, - отметил Чжан Мин.

Одним из важных событий саммита ШОС в Астане стало подписание документов, связанных с вступлением Беларуси в ШОС.

Фото: БЕЛТА

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков выразил радость по поводу того, что процесс оформления членства Беларуси происходит под председательством Казахстана, который является их близким другом.