Председательство Казахстана получилось весьма содержательным и интересным - Генсек ШОС

За период председательства в ШОС казахстанской стороной было организовано свыше 140 мероприятий в различных сферах. Об этом заявил Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, подводя итоги заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С июля 2023 года председательство в ШОС перешло Казахстану. За период председательства казахстанской стороной было организовано свыше 140 мероприятий в различных сферах. Акцент был сделан на экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарных и экологических аспектах. На наш взгляд, председательство Казахстана в ШОС получилось весьма содержательным и интересным, - сказал Чжан Мин.

Он также заявил, что саммит ШОС в Астане прошел очень плодотворно.