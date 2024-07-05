Председательство Казахстана получилось весьма содержательным и интересным - Генсек ШОС
За период председательства в ШОС казахстанской стороной было организовано свыше 140 мероприятий в различных сферах. Об этом заявил Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, подводя итоги заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
- С июля 2023 года председательство в ШОС перешло Казахстану. За период председательства казахстанской стороной было организовано свыше 140 мероприятий в различных сферах. Акцент был сделан на экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарных и экологических аспектах. На наш взгляд, председательство Казахстана в ШОС получилось весьма содержательным и интересным, - сказал Чжан Мин.
Он также заявил, что саммит ШОС в Астане прошел очень плодотворно.
- Продуктивно, конструктивно, плодотворно прошел сегодняшний саммит, который придал новый импульс деятельности организации и стал важной вехой в ее истории. Хотел бы поздравить Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением на высоком уровне данного заседания и председательства в ШОС в целом. После саммита в Астане китайская сторона приняла эстафету председательства. Китай на протяжении многих лет вносит вклад в развитие организации. Желаем китайским партнерам плодотворной и результативной работы председательства. Приветствуем присвоение городу Циндао статуса культурной и туристической столицы ШОС на 2024-2025 годы, - отметил Чжан Мин.