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    10:42, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Беларусь стала официальным членом ШОС

    Флаг Беларуси
    Фото: shutterstock

    Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сегодня саммит ШОС в Астане начался с подписания документов, связанных с вступлением Беларуси в ШОС.

    — Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет. Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать Президента Республики Беларусь уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств членов ШОС, — сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, открывая работу заседания.

    Главы государств подписали:

    • решение совета глав государств членов ШОС о завершении процедуры принятия Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статус государства-члена ШОС;
    • решение совета глав государств членов ШОС о долевых взносах государств членов ШОС в связи с предоставлением Республики Беларусь статуса государства-члена ШОС.

    Ранее сообщалось, что в Астане под председательством Республики Казахстан начался саммит Шанхайской организации сотрудничества.

    Теги:
    Саммит ШОС Касым-Жомарт Токаев Астана Александр Лукашенко Внешняя политика Казахстана Беларусь
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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