Беларусь стала официальным членом ШОС

Сегодня саммит ШОС в Астане начался с подписания документов, связанных с вступлением Беларуси в ШОС.

— Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет. Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать Президента Республики Беларусь уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств членов ШОС, — сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, открывая работу заседания.