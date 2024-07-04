Беларусь стала официальным членом ШОС
Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня саммит ШОС в Астане начался с подписания документов, связанных с вступлением Беларуси в ШОС.
— Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет. Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать Президента Республики Беларусь уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств членов ШОС, — сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, открывая работу заседания.
Главы государств подписали:
- решение совета глав государств членов ШОС о завершении процедуры принятия Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статус государства-члена ШОС;
- решение совета глав государств членов ШОС о долевых взносах государств членов ШОС в связи с предоставлением Республики Беларусь статуса государства-члена ШОС.
Ранее сообщалось, что в Астане под председательством Республики Казахстан начался саммит Шанхайской организации сотрудничества.