Саммит ШОС начался в Астане

В Астане под председательством Республики Казахстан начался саммит Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, Турции и Туркменистана, Эмир Рас-эль-Хаймы (ОАЭ), министр иностранных дел Индии, а также Генеральный секретарь ШОС и Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также принимают участие Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате «заседание Совета глав государств-членов ШОС» и встречи «ШОС плюс».

Ожидается, что в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет принята Астанинская декларация, 20 решений, 3 заявления глав государств, в числе которых Инициатива «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», «О совершенствовании ШОС». Историческим станет решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС.

В целом главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.

Встреча «ШОС плюс» пройдет в расширенном формате на тему: «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

Для участия в саммите ШОС в Казахстан прибыли Президент Российской Федерации Владимир Путин, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. и. о. Президента Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер, Эмир Рас-эль-Хаймы Сауд ибн Сакр аль-Касими, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Астану с госвизитом 2 июля. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

Си Цзиньпин также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.