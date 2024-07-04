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    23:40, 03 Июль 2024 | GMT +6

    Мохаммад Мохбер прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

    Мохаммад Мохбер прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
    Фото: Правительство РК

    Исполняющий обязанности Президента Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер прибыл в столицу Казахстана. В аэропорту Астаны его встретил заместитель Премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Мохаммад Мохбер примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

    В прошлом году в ходе саммита в Нью-Дели было окончательно оформлено вхождение Ирана в организацию в качестве полноправного члена ШОС.

    Иран стал девятым членом межгосударственного объединения.

    Мохаммад Мохбер прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
    Фото: Правительство РК
    Мохаммад Мохбер прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
    Фото: Правительство РК
    Мохаммад Мохбер прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
    Фото: Правительство РК

     

    Теги:
    Правительство ШОС Серик Жумангарин Сотрудничество Саммит ШОС Астана Иран Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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