23:40, 03 Июль 2024 | GMT +6
Мохаммад Мохбер прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Исполняющий обязанности Президента Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер прибыл в столицу Казахстана. В аэропорту Астаны его встретил заместитель Премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Мохаммад Мохбер примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
В прошлом году в ходе саммита в Нью-Дели было окончательно оформлено вхождение Ирана в организацию в качестве полноправного члена ШОС.
Иран стал девятым членом межгосударственного объединения.