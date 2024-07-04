Мохаммад Мохбер прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Исполняющий обязанности Президента Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер прибыл в столицу Казахстана. В аэропорту Астаны его встретил заместитель Премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Мохаммад Мохбер примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В прошлом году в ходе саммита в Нью-Дели было окончательно оформлено вхождение Ирана в организацию в качестве полноправного члена ШОС.

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК