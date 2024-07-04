Эмир Рас-эль-Хаймы прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

Эмир Рас-эль-Хаймы прибыл в Казахстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Борт шейха Сауда ибн Сакр аль-Касими приземлился в столичном аэропорту. Эмира встретил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Фото: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Объединенные Арабские Эмираты в мае прошлого года получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества, что позволяет государству принимать активное участие в работе ШОС и укреплять взаимодействие с другими членами объединения.

Фото: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Для участия в саммите ШОС в Казахстан прибыли Президент Российской Федерации Владимир Путин, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. и. о. Президента Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Астану с госвизитом 2 июля. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

Си Цзиньпин также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.