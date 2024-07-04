Председатель Халк Маслахаты Туркменистана прибыл в Астану на саммит ШОС

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в столицу Казахстана. В аэропорту Национального Лидера туркменского народа встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает агентство Kazinform.

Гурбангулы Бердымухамедов примет участие во встрече в формате «ШОС плюс», которая будет проведена впервые и состоится под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию». В заседании примут участие главы государств-наблюдателей, почетные гости и представители международных организаций.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Туркменистаном развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства. Имеются совместные взаимовыгодные проекты в транзитно-транспортной сфере, намечены шаги по развитию сотрудничества в газовой отрасли.



По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном составил $563 млн, увеличившись на 28% по сравнению с 2022 г. Положительная тенденция сохранилась и в текущем году: за 4 месяца взаимная торговля выросла, достигнув $167,8 млн.

Для участия в саммите ШОС в Казахстан прибыли Президент Российской Федерации Владимир Путин, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. и. о. Президента Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер, Эмир Рас-эль-Хаймы Сауд ибн Сакр аль-Касими.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Астану с госвизитом 2 июля. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

Си Цзиньпин также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.