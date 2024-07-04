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    12:02, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Региональный антитеррористический центр ШОС будет преобразован в универсальный центр — Путин

    Путин
    Фото: снимок экрана

    Об этом в ходе саммита ШОС заявил Президент России Владимир Путин, передает агентство Kazinform. 

    — Мы придаем большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. При активном участии казахстанских коллег к утверждению на нынешнем Совете глав госудаств подготовлен действительно солидный пакет документов и решений. Их реализация, несомненно, будет способствовать укреплению роли и влияния ШОС. Подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации. В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству, — заявил Владимир Путин.

    Он отметил, что безопасность государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей в работе организации.

    — Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности государственных участников и по периметру внешних границ. Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе, — сказал Президент РФ на заседании совета глав государств — членов ШОС в Астане.

    Теги:
    ШОС Терроризм Саммит ШОС Астана Владимир Путин Безопасность Россия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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