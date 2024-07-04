Региональный антитеррористический центр ШОС будет преобразован в универсальный центр — Путин

Об этом в ходе саммита ШОС заявил Президент России Владимир Путин, передает агентство Kazinform.

— Мы придаем большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. При активном участии казахстанских коллег к утверждению на нынешнем Совете глав госудаств подготовлен действительно солидный пакет документов и решений. Их реализация, несомненно, будет способствовать укреплению роли и влияния ШОС. Подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации. В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству, — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что безопасность государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей в работе организации.