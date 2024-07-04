Голос Казахстана в ООН очень важен – Антониу Гутерриш

В эксклюзивном интервью телеканала Silk Way Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился своим мнением о предстоящем саммите ШОС, который пройдет в Астане 3–4 июля, а также рассказал о роли Казахстана в ООН и перспективах дальнейшего сотрудничества, передает агентство Kazinform.

Во время своего визита в Казахстан Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с руководителями учреждений ООН и Постоянным координатором ООН в Казахстане Микаэлой Фриберг-Стори в UN Plaza в Алматы.

– Казахстан сделал очень важную инвестицию, чтобы у ООН была надлежащая возможность действовать здесь. Есть планы по региональному измерению, особенно связанные с Целями устойчивого развития, и это будет зависеть от Генеральной Ассамблеи, но я полностью готов способствовать реализации этих планов.

Казахстан очень активен в органах ООН, например, в Экономическом и Социальном Совете. Казахстан сыграл очень важную роль во всех обсуждениях, которые проходят в рамках подготовки к Саммиту будущего, Новой повестке дня для мира, Глобальному цифровому договору, а также вопросам создания платформы по чрезвычайным ситуациям для реагирования на серьёзные последствия природных катастроф, конфликтов и пандемий, к которым мы все еще не готовы.

Я могу долго перечислять области, в которых голос Казахстана в ООН очень важен. С другой стороны, я думаю, что нужно признать: когда Казахстан действует в интересах мира, когда Казахстан объединяет стороны конфликта для решения их проблем, когда Казахстан является честным посредником в международных делах, Казахстан становится важным инструментом для достижения целей ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 4 июля.