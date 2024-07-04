«Белорусский заряд энергии»: Министр иностранных дел Беларуси о вступлении в ШОС на саммите в Астане

— Мы очень рады, что оформление нашего членства происходит во время председательства наших очень близких друзей — казахстанской стороны. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы придать свой белорусский заряд энергии этой организации. Прежде всего нас волнуют вопросы усиления сотрудничества в области безопасности, развития транспортных коридоров и торгово-экономического сотрудничества. Политико-дипломатический трек также для нас очень важен, потому что ШОС — это отличная площадка для обсуждения и принятия решений по широкому кругу вопросов, начиная с военно-политического измерения и заканчивая конкретными аспектами экономики и социально-культурной сферы.

Мы традиционно принимаем участие во всех мероприятиях, но пока в роли наблюдателя. Уже с сегодняшнего дня наш Президент впервые выступит как полноправный член, и мы считаем, что это только усилит наши позиции в этой быстро растущей и динамичной организации. Для нас это будет определенным вызовом, потому что когда-то настанет и наше председательство, и нам нужно будет думать о хороших инициативах, — сказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.