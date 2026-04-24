Президент наградил победителей национального конкурса alem.ai battle

Победителями состязания alem.ai battle по четырем номинациям признаны:

Фото: Акорда

— AI Young Talents — проект SuGuard, система неинвазивного определения уровня глюкозы;

— AI Driving Power — Ustaz AI, решение для автоматизации работы учителя;

— AI Innovators — Robio, диагностическая перчатка на базе ИИ для раннего выявления новообразований;

— Future Builders — стартап NCSPEECH, сервис для сбора и формирования качественных данных для обучения ИИ-моделей.

Финалистами конкурса лучших ИИ-решений среди госорганов стали министерство внутренних дел (в номинации «AI Қауіпсіздік»), Агентство по защите и развитию конкуренции («AI Экономика»), акимат города Астаны («AI Әлеуметтік саясат»), акимат Акмолинской области («AI Өңір»), акимат Карагандинской области («AI Азаматтарға қызмет») и АО «KEGOC» («AI Квазигоссектор»).

Напомним, что Глава государства выступил на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup, где сообщил, что осенью в Казахстане состоится еще одно знаковое международное событие – Astana AI Film Festival.

Касым-Жомарт Токаев считает, что сегодня мир меняется с беспрецедентной скоростью. По его мнению, в условиях глобальной турбулентности, чтобы не остаться на обочине прогресса, критически важно укреплять конкурентоспособность государства, а также обеспечить его рост и процветание.

Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта.

Президент принял участие в запуске ряда образовательных инициатив.

Главе государства также была презентована концепция AI Research University.

Позже Касым-Жомарт Токаев в интерактивном формате дал старт обратному отсчету до начала международного турнира «Игры будущего-2026».