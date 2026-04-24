    16:09, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Президент наградил победителей национального конкурса alem.ai battle

    Глава государства наградил победителей национального конкурса в сфере искусственного интеллекта alem.ai battle и конкурса AI Governance Cup среди государственных органов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Победителями состязания alem.ai battle по четырем номинациям признаны:

    — AI Young Talents — проект SuGuard, система неинвазивного определения уровня глюкозы;

    — AI Driving Power — Ustaz AI, решение для автоматизации работы учителя;

    — AI Innovators — Robio, диагностическая перчатка на базе ИИ для раннего выявления новообразований;

    — Future Builders — стартап NCSPEECH, сервис для сбора и формирования качественных данных для обучения ИИ-моделей.

    Финалистами конкурса лучших ИИ-решений среди госорганов стали министерство внутренних дел (в номинации «AI Қауіпсіздік»), Агентство по защите и развитию конкуренции («AI Экономика»), акимат города Астаны («AI Әлеуметтік саясат»), акимат Акмолинской области («AI Өңір»), акимат Карагандинской области («AI Азаматтарға қызмет») и АО «KEGOC» («AI Квазигоссектор»).

    Напомним, что Глава государства выступил на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup, где сообщил, что осенью в Казахстане состоится еще одно знаковое международное событие – Astana AI Film Festival.

    Касым-Жомарт Токаев считает, что сегодня мир меняется с беспрецедентной скоростью. По его мнению, в условиях глобальной турбулентности, чтобы не остаться на обочине прогресса, критически важно укреплять конкурентоспособность государства, а также обеспечить его рост и процветание.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта.

    Президент принял участие в запуске ряда образовательных инициатив.

    Главе государства также была презентована концепция AI Research University.

    Позже Касым-Жомарт Токаев в интерактивном формате дал старт обратному отсчету до начала международного турнира «Игры будущего-2026».

