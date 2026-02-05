РУ
    Президент Казахстана удостоен высшей государственной награды Пакистана

    Президент Касым-Жомарт Токаев удостоен высшей государственной награды Пакистана – ордена Nishan-e-Pakistan, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    На состоявшейся в Исламабаде торжественной церемонии Президент Пакистана Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф вручили Главе нашего государства орден Nishan-e-Pakistan.

    Фото: Акорда

    Данной наградой отмечаются граждане Пакистана и иностранные государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной.

    На церемонии присутствовали члены Правительства, депутаты Парламента, высший командный состав Вооруженных сил Пакистана и представители дипломатического корпуса.

    Фото: Акорда

    Ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Пакистана Асифом Али Зардари.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

    В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. Далее переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приняли участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума, по итогам которого были подписаны соглашения на сумму около $200 млн.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Пакистан Международные отношения
