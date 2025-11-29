РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:15, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар в небоскребе: в МЧС Казахстана рассказали о безопасной эвакуации

    В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан напомнили о правилах эвакуации при пожаре в высотных зданиях, передает агентство Kazinform.

    Абу Даби Плаза
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    — Обращаем внимание граждан на необходимость строгого соблюдения правил эвакуации при пожаре в высотных жилых и административных зданиях. Правильные действия в первые минуты возгорания позволяют значительно снизить риски и спасти жизнь себе и окружающим, — сообщили в МЧС.

    В ведомстве отметили, что высотная застройка требует особого подхода к вопросам безопасности: плотное заселение, сложная архитектура и системы вентиляции ускоряют распространение дыма, поэтому последовательность действий при эвакуации должна быть четкой и выверенной.

    Основные рекомендации по безопасной эвакуации:

    • не поддавайтесь панике и сразу оценивайте обстановку.

    Сохраняйте спокойствие, действуйте быстро, но обдуманно.

    • немедленно начинайте эвакуацию, закрыв за собой двери.

    Плотно прикрытые двери задерживают распространение огня и дыма.

    • категорически запрещено пользоваться лифтом.

    Лифты могут остановиться из-за отключения электроэнергии или стать каналом распространения дыма.

    • используйте только эвакуационные лестницы.

    Следуйте световым указателям и схемам эвакуации, установленным в здании.

    • при задымлении передвигайтесь низко, ближе к полу.

    Там концентрация дыма и токсичных продуктов горения ниже.

    • если путь эвакуации отрезан, оставайтесь в помещении.

    Закройте двери, заклейте или заложите щели мокрой тканью, выйдите к окну или на балкон, привлекайте внимание спасателей.

    • сообщите спасателям о своем местонахождении.

    Позвоните 112, укажите адрес, этаж, подъезд и любую информацию, которая поможет быстро вас найти.

    • по возможности оказывайте помощь детям, пожилым людям и маломобильным гражданам. Эвакуируйте их в первую очередь и сопровождайте до безопасной зоны.
    п
    Фото: МЧС РК

    — Правильные и своевременные действия — ключевой фактор успешной эвакуации.  Призываем всех жителей высотных домов заранее знакомиться с планами эвакуации, обращать внимание на расположение пожарных выходов и принимать участие в тренировочных учениях по эвакуации, — добавили в МЧС.

    Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге. Пожар в Wang Fuk Court стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживало порядка четырех тысяч человек. Причиной катастрофы в ЖК Гонконга могла стать сигарета, брошенная на строительные леса из бамбука. В городе объявлен трехдневный траур.

    Теги:
    МЧС Пожар Казахстанцы Жилье Безопасность Эвакуация Рекомендации МЧС
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают