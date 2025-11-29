Пожар в небоскребе: в МЧС Казахстана рассказали о безопасной эвакуации

— Обращаем внимание граждан на необходимость строгого соблюдения правил эвакуации при пожаре в высотных жилых и административных зданиях. Правильные действия в первые минуты возгорания позволяют значительно снизить риски и спасти жизнь себе и окружающим, — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что высотная застройка требует особого подхода к вопросам безопасности: плотное заселение, сложная архитектура и системы вентиляции ускоряют распространение дыма, поэтому последовательность действий при эвакуации должна быть четкой и выверенной.

Основные рекомендации по безопасной эвакуации:

не поддавайтесь панике и сразу оценивайте обстановку.

Сохраняйте спокойствие, действуйте быстро, но обдуманно.

немедленно начинайте эвакуацию, закрыв за собой двери.

Плотно прикрытые двери задерживают распространение огня и дыма.

категорически запрещено пользоваться лифтом.

Лифты могут остановиться из-за отключения электроэнергии или стать каналом распространения дыма.

используйте только эвакуационные лестницы.

Следуйте световым указателям и схемам эвакуации, установленным в здании.

при задымлении передвигайтесь низко, ближе к полу.

Там концентрация дыма и токсичных продуктов горения ниже.

если путь эвакуации отрезан, оставайтесь в помещении.

Закройте двери, заклейте или заложите щели мокрой тканью, выйдите к окну или на балкон, привлекайте внимание спасателей.

сообщите спасателям о своем местонахождении.

Позвоните 112, укажите адрес, этаж, подъезд и любую информацию, которая поможет быстро вас найти.

по возможности оказывайте помощь детям, пожилым людям и маломобильным гражданам. Эвакуируйте их в первую очередь и сопровождайте до безопасной зоны.

Фото: МЧС РК

— Правильные и своевременные действия — ключевой фактор успешной эвакуации. Призываем всех жителей высотных домов заранее знакомиться с планами эвакуации, обращать внимание на расположение пожарных выходов и принимать участие в тренировочных учениях по эвакуации, — добавили в МЧС.

