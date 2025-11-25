РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:06, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Поставки казахстанской пшеницы на туркменский рынок будут увеличены

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели брифинг для представителей СМИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Поставки казахстанской пшеницы на туркменский рынок будут расширены
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что важной сферой взаимодействия является сельское хозяйство.

    — Подробно обсудили перспективы наращивания поставок казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Здесь у нас имеются резервы для увеличения экспорта растительных масел, макаронных изделий, мясомолочной продукции. Мы затронули перспективы строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана отдельно остановился на совместных проектах в сфере энергетики. По его словам, на протяжении многих лет Казахстан является надежным партнером в транспортировке туркменского природного газа в Китай. По итогам сегодняшних переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспортной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для этого служит подписанное в прошлом году Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли. С учетом опыта в цифровизации государственных услуг и внедрении IT-технологий наша страна пригласила туркменскую сторону к реализации совместных проектов в этой сфере.

    Президент Туркменистана проинформировал о позиции его страны по вопросам дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

    — При обсуждении вопросов двусторонней повестки особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Были рассмотрены меры по расширению и диверсификации взаимной торговли, а также вопросы активизации инвестиционной политики для реализации совместных масштабных проектов в сфере промышленной кооперации. В этом контексте мы придаем важное значение укреплению деловых связей между бизнес-сообществами двух государств. Сфера энергетики традиционно является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. Туркменистан выразил готовность к продолжению сотрудничества в этом направлении. Также было отмечено, что Туркменистан имеет значительные возможности для наращивания партнерства в сфере электроэнергетики и химической промышленности. Стратегическим компонентом нашего взаимодействия является транспорт и логистика. В условиях сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации особенно актуальна задача активизации работы существующих транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток — Запад и Север — Юг, — сообщил Сердар Бердымухамедов.

    Ранее по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

    Напомним, мы писали, что за пять лет объем взаимной торговли Казахстана и Туркменистана увеличился в более чем четыре раза.

    Сердар Бердымухамедов отметил, что Казахстан и Туркменистан являются стратегическими партнерами в Центральной Азии.

    Сегодня лидеры двух стран также провели переговоры в узком составе.

    Глава государства наградил Президента Туркменистана орденом «Алтын Қыран».

    В ходе брифинга сообщалось об открытии филиала одного из казахстанских вузов может открыться в Туркменистане. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Сельское хозяйство Акорда Президент Торговля Внешняя политика Казахстана Туркменистан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают