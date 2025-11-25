Поставки казахстанской пшеницы на туркменский рынок будут увеличены

Глава государства подчеркнул, что важной сферой взаимодействия является сельское хозяйство.

— Подробно обсудили перспективы наращивания поставок казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Здесь у нас имеются резервы для увеличения экспорта растительных масел, макаронных изделий, мясомолочной продукции. Мы затронули перспективы строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отдельно остановился на совместных проектах в сфере энергетики. По его словам, на протяжении многих лет Казахстан является надежным партнером в транспортировке туркменского природного газа в Китай. По итогам сегодняшних переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспортной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для этого служит подписанное в прошлом году Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли. С учетом опыта в цифровизации государственных услуг и внедрении IT-технологий наша страна пригласила туркменскую сторону к реализации совместных проектов в этой сфере.

Президент Туркменистана проинформировал о позиции его страны по вопросам дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

— При обсуждении вопросов двусторонней повестки особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Были рассмотрены меры по расширению и диверсификации взаимной торговли, а также вопросы активизации инвестиционной политики для реализации совместных масштабных проектов в сфере промышленной кооперации. В этом контексте мы придаем важное значение укреплению деловых связей между бизнес-сообществами двух государств. Сфера энергетики традиционно является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. Туркменистан выразил готовность к продолжению сотрудничества в этом направлении. Также было отмечено, что Туркменистан имеет значительные возможности для наращивания партнерства в сфере электроэнергетики и химической промышленности. Стратегическим компонентом нашего взаимодействия является транспорт и логистика. В условиях сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации особенно актуальна задача активизации работы существующих транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток — Запад и Север — Юг, — сообщил Сердар Бердымухамедов.

Ранее по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

Напомним, мы писали, что за пять лет объем взаимной торговли Казахстана и Туркменистана увеличился в более чем четыре раза.

Сердар Бердымухамедов отметил, что Казахстан и Туркменистан являются стратегическими партнерами в Центральной Азии.

Сегодня лидеры двух стран также провели переговоры в узком составе.

Глава государства наградил Президента Туркменистана орденом «Алтын Қыран».

В ходе брифинга сообщалось об открытии филиала одного из казахстанских вузов может открыться в Туркменистане.