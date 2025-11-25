Казахстан и Туркменистан являются стратегическими партнерами в Центральной Азии — Бердымухамедов

— Прежде всего от имени делегации Туркменистана позвольте выразить глубокую благодарность президенту Республики Казахстан, уважаемому господину Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, за теплый прием, оказанные гостеприимство и созданные прекрасные условия для нашей эффективной работы в Астане. Туркменистан и Республика Казахстан являются стратегическими партнерами в Центральной Азии. Наши государства соединяет общность исторических корней о духовной близости, культурных ценностей, а также традиции, обычаи, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение, — отметил Президент Туркменистана.

По его словам, двусторонние отношения двух стран опираются на важнейшие международные документы — Договор о стратегическом партнерстве от 18 апреля 2017 года и Декларация об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнерства от 10 октября до 2024 года.

— В дипломатической сфере Туркменистан и Казахстан оставляют конструктивное взаимодействие по актуальным вопросам глобальной повестки, обеспечению мира и безопасности, укреплению энергетической стабильности, развитию транспортной взаимосвязанности, достижению целей устойчивого развития и противодействия изменению климата, — добавил Сердар Бердымухамедов.

Напомним, ранее мы писали, что за пять лет объем взаимной торговли Казахстана и Туркменистана увеличился в более чем четыре раза.

Сегодня лидеры двух стран также провели переговоры в узком составе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о намерении вручить Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову высшую государственную награду страны — орден «Алтын Қыран».