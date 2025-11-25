РУ
    Касым-Жомарт Токаев вручит Сердару Бердымухамедову орден «Алтын Қыран»

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о намерении вручить Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову высшую государственную награду страны — орден «Алтын Қыран», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что под руководством Президента Туркменистана страна демонстрирует уверенный рост, а ее авторитет на международной арене последовательно укрепляется. 

    — Хотел бы пользуясь возможностью поздравить вас и в вашем лице весь братский туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана. Мы поддерживаем миролюбивую политику Ашхабада, ваши созидательные инициативы направлены на продвижение общих целей обеспечения стабильности и устойчивого развития региона. В этом контексте большое внимание заслуживает масштабное мероприятие, успешно проводимое туркменскими братьями в рамках Международного года мира и доверия при поддержке ООН, — отметил Президент.

    Он сообщил, что планирует лично принять участие в международном форуме 12 декабря.

    — Хотел бы проинформировать Вас, уважаемый господин Президент, что с учетом вашего огромного вклада в укрепление казахско-туркменских отношений, мною принято разрешение наградить вас высшей государственной наградой Республики Казахстан орденом «Алтын-Кыран». И эта высокая награда символизирует глубокое уважение к вам лично, а также всему братскому туркменскому народу, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Казахстан инвестировал в экономику Туркменистана более 120 миллионов долларов.



    Данира Искакова
