Касым-Жомарт Токаев вручит Сердару Бердымухамедову орден «Алтын Қыран»

Глава государства подчеркнул, что под руководством Президента Туркменистана страна демонстрирует уверенный рост, а ее авторитет на международной арене последовательно укрепляется.

— Хотел бы пользуясь возможностью поздравить вас и в вашем лице весь братский туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана. Мы поддерживаем миролюбивую политику Ашхабада, ваши созидательные инициативы направлены на продвижение общих целей обеспечения стабильности и устойчивого развития региона. В этом контексте большое внимание заслуживает масштабное мероприятие, успешно проводимое туркменскими братьями в рамках Международного года мира и доверия при поддержке ООН, — отметил Президент.

Он сообщил, что планирует лично принять участие в международном форуме 12 декабря.

— Хотел бы проинформировать Вас, уважаемый господин Президент, что с учетом вашего огромного вклада в укрепление казахско-туркменских отношений, мною принято разрешение наградить вас высшей государственной наградой Республики Казахстан орденом «Алтын-Кыран». И эта высокая награда символизирует глубокое уважение к вам лично, а также всему братскому туркменскому народу, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан инвестировал в экономику Туркменистана более 120 миллионов долларов.






