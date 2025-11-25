РУ
    25 Ноябрь 2025

    Филиал одного из казахстанских вузов может открыться в Туркменистане

    Об этом соощил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время брифинга для представителей СМИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент: Биыл он айда тасымал көлемі бір жарым миллион тоннаны құрап, 14 пайыз ұлғайды
    Фото: Акорда

    Как было сказано далее, особое место в двусторонних отношениях традиционно занимает культурно-гуманитарная повестка.

    – Казахская общественность с теплотой встретила прошедшие в Астане Дни культуры Туркменистана и открытие памятника Махтумкули Фраги, приуроченное к 300-летию великого мыслителя туркменского народа. Еще одним символом дружбы и взаимного уважения наших народов стало открытие памятника Абаю в Ашхабаде. Подчеркнули необходимость всестороннего взаимодействия в сфере культуры, включая проведение фестивалей, гастролей и других совместных мероприятий. Обсуждались многообещающие перспективы развития научно-образовательных и молодежных связей. Казахстан предложил проработать возможность открытия в Туркменистане филиала одного из казахстанских вузов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В ходе переговоров также было подтверждено общее видение и близость позиций по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

    – Мы готовы и далее тесно взаимодействовать с туркменской стороной для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса в региональном и глобальном масштабах. Большое значение имеют Консультативные встречи, а также взаимодействие по проблемам Каспийского моря. Казахстан высоко оценивает проведенные Туркменистаном мероприятия в рамках Международного года мира и доверия, объявленного по инициативе Ашхабада, – заявил Президент.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев еще раз выразил уверенность в том, что визит Президента Сердара Бердымухамедова внесет большой вклад в укрепление казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. 

    Ранее сообщалось, что Президенты Казахстана и Туркменистана провели брифинг для представителей СМИ.

    Гульжан Тасмаганбетова
