Казахстан и Туркменистан договорились увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд

Отмечая особую значимость государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова, Глава нашего государства подчеркнул, что братский Туркменистан является важным и надежным партнером Казахстана.

— Наши народы объединяют узы искренней дружбы, общие исторические корни и духовно-культурные ценности. Именно на этой незыблемой основе казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен политический диалог на высоком уровне, из года в год крепнут торгово-экономические связи. Наши страны активно участвуют в поддержании безопасности и стабильности в регионе, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Пользуясь случаем, Президент поздравил Сердара Бердымухамедова и весь братский туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

— Последовательная политика нейтралитета снискала Туркменистану высокий авторитет на международной арене, стала символом приверженности Туркменистана идеалам мира, стабильности и безопасности, — сказал Глава государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки и намечены приоритеты дальнейшего взаимодействия. Первостепенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей.

— Благодаря совместным усилиям товарооборот между нашими странами стабильно превышает полмиллиарда долларов. Показатели этого года также обнадеживают. Мы с уважаемым Президентом Туркменистана условились предпринять необходимые шаги для увеличения объема взаимной торговли до одного миллиарда долларов. В этих целях Казахстан предложил принять План работы по увеличению товарооборота. Для поддержки бизнесменов двух стран принято решение о создании на взаимной основе торговых домов. Мы также условились рассмотреть вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран, — отметил Глава нашего государства.

В современных реалиях стратегическое значение приобрела транзитно-транспортная сфера. Здесь особая роль, по его мнению, отводится железной дороге Казахстан — Туркменистан — Иран, которая выступает важным звеном транспортного коридора Север — Юг.

— За 10 месяцев текущего года объем перевозок составил полтора миллиона тонн, увеличившись на 14%. Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур. Активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска. Постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши — Гарабогаз — граница Казахстана. Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности каспийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок, — сообщил Президент.

Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через Афганистан.

Ранее по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

Напомним, мы писали, что за пять лет объем взаимной торговли Казахстана и Туркменистана увеличился в более чем четыре раза.

Сердар Бердымухамедов отметил, что Казахстан и Туркменистан являются стратегическими партнерами в Центральной Азии.

Сегодня лидеры двух стран также провели переговоры в узком составе.

Глава государства наградил Президента Туркменистана орденом «Алтын Қыран».