Казахстан и Туркменистан договорились увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели брифинг для представителей СМИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Отмечая особую значимость государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова, Глава нашего государства подчеркнул, что братский Туркменистан является важным и надежным партнером Казахстана.
— Наши народы объединяют узы искренней дружбы, общие исторические корни и духовно-культурные ценности. Именно на этой незыблемой основе казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен политический диалог на высоком уровне, из года в год крепнут торгово-экономические связи. Наши страны активно участвуют в поддержании безопасности и стабильности в регионе, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Пользуясь случаем, Президент поздравил Сердара Бердымухамедова и весь братский туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.
— Последовательная политика нейтралитета снискала Туркменистану высокий авторитет на международной арене, стала символом приверженности Туркменистана идеалам мира, стабильности и безопасности, — сказал Глава государства.
Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки и намечены приоритеты дальнейшего взаимодействия. Первостепенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей.
— Благодаря совместным усилиям товарооборот между нашими странами стабильно превышает полмиллиарда долларов. Показатели этого года также обнадеживают. Мы с уважаемым Президентом Туркменистана условились предпринять необходимые шаги для увеличения объема взаимной торговли до одного миллиарда долларов. В этих целях Казахстан предложил принять План работы по увеличению товарооборота. Для поддержки бизнесменов двух стран принято решение о создании на взаимной основе торговых домов. Мы также условились рассмотреть вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран, — отметил Глава нашего государства.
В современных реалиях стратегическое значение приобрела транзитно-транспортная сфера. Здесь особая роль, по его мнению, отводится железной дороге Казахстан — Туркменистан — Иран, которая выступает важным звеном транспортного коридора Север — Юг.
— За 10 месяцев текущего года объем перевозок составил полтора миллиона тонн, увеличившись на 14%. Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур. Активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска. Постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши — Гарабогаз — граница Казахстана. Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности каспийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок, — сообщил Президент.
Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через Афганистан.
Ранее по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление.
Напомним, мы писали, что за пять лет объем взаимной торговли Казахстана и Туркменистана увеличился в более чем четыре раза.
Сердар Бердымухамедов отметил, что Казахстан и Туркменистан являются стратегическими партнерами в Центральной Азии.
Сегодня лидеры двух стран также провели переговоры в узком составе.
Глава государства наградил Президента Туркменистана орденом «Алтын Қыран».