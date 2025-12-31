Поручения Президента: какие законы приняты в Казахстане в 2025 году

Поручения Президента

На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжения реформирования системы обязательного социального медицинского страхования. В этой связи Правительству совместно с Парламентом было поручено срочно доработать законопроект о совершенствовании системы обязательного социального медицинского страхования. В течение полугода этот закон был принят Парламентом, а в июле документ подписал Глава государства.

Планируется, что в 2026 году системой обязательного социального медицинского страхования будет дополнительно охвачено более одного миллиона человек. Кроме того, Кабинету министров было поручено тщательно подготовить новые Бюджетный и Налоговый кодексы и принять их в кратчайшие сроки.

Фото: Акорда

В этом году при открытии новой сессии Парламента Президент поручил принять закон о банках до конца года. В этом законе необходимо учесть потребности экономики и технологические изменения. 25 декабря сенаторы предложили отдельные статьи документа в новой редакции и вернули его в Мажилис. А 29 декабря Мажилис согласился с предложениями сенаторов и утвердил документ.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил как можно быстрее принять Цифровой кодекс. Парламент всесторонне доработал документ и успел принять его до конца года.

— Данный документ должен определить ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты, — отметил Глава государства.

Еще один закон касается геологоразведки. Президент поручил завершить до конца года реформы в сфере недропользования, как в законодательной, так и в практической части.

Фото: pixabay.com

— Прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс. Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В конце декабря Парламент принял закон, регулирующий строительную сферу.

Стоит отметить, что с учетом активного обсуждения темы электросамокатов в обществе, было дано дополнительное поручение по снижению рисков в этой сфере.

Коллаж: Kazinform

В своем Послании Президент подчеркнул, что подготовленные поправки в закон, регулирующий данную сферу, необходимо принять безотлагательно. По его словам, Жизнь каждого гражданина, каждого ребенка бесценна, и здесь не может быть мелочей. В конечном счете, все это — важные шаги на пути построения Безопасного Казахстана.

Напомним, что в последние годы Президент уделяет особое внимание развитию искусственного интеллекта. В этой связи в ноябре текущего года он подписал Закон «Об искусственном интеллекте». Теперь искусственный интеллект рассматривается как инструмент, используемый человеком для выполнения конкретных задач. С учетом этого в законе закреплены принципы ответственности и контроля.

За один год Сенат рассмотрел 102 закона

Недавно Председатель Сената Маулен Ашимбаев подвел итоги работы Палаты на последнем в этом году пленарном заседании.

— В целом, наша Палата с начала года рассмотрела 102 закона. Эти законы направлены на обеспечение политической стабильности страны и устойчивого социально-экономического развития. Сегодняшнее итоговое заседание мы также завершаем рассмотрением таких важных законов, — отметил спикер Сената.

Помимо законотворческой деятельности, постоянные Комитеты Сената в соответствии с планом Палаты организовали ряд значимых мероприятий.

В Сенате были проведены два парламентских слушания, посвященные вопросам защиты прав человека труда и развитию юридического образования.

Фото: Сенат

— Депутаты Палаты внесли изменения и дополнения в ряд законов, учитывая интересы населения и регионов. Кроме того, сенаторы выступили инициаторами разработки 15 отдельных законопроектов. Также, согласно рабочему плану постоянных Комитетов, было проведено 5 «правительственных часов», более 50 выездных заседаний, около 100 круглых столов и встреч. В рамках этих мероприятий подробно обсуждалось выполнение поручений Президента, законы и государственные программы, — добавил Председатель Сената.

По его словам, международная деятельность Сената также отличалась активностью: за год было проведено около 140 значимых мероприятий.

— Как вам известно, в этом году мы провели VIII съезд лидеров мировых и традиционных религий. В мероприятии приняли участие более 100 делегаций из около 60 стран мира. Кроме того, наши коллеги направили более 130 депутатских запросов в Правительство с предложениями по решению актуальных проблем. Консультативные и экспертные органы при Сенате также провели ряд значимых мероприятий… В целом, за проделанную масштабную работу я выражаю благодарность всем вам, депутатам и Аппарату Сената. Также благодарим представителей средств массовой информации за активную работу по донесению деятельности Палаты до населения. Хотя год подходит к концу, депутатская работа продолжается. Уже с завтрашнего дня начнутся ваши поездки по регионам. В ходе этих поездок необходимо уделять особое внимание актуальным вопросам, которые волнуют граждан, — подчеркнул Маулен Ашимбаев, обращаясь к сенаторам.

Законы, которые активно обсуждались в обществе

29 декабря Мажилис Парламента провел итоговое пленарное заседание 2025 года.

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов отметил, что год выдался насыщенным как с политической, так и с законодательной точки зрения.

— Мы отметили 30-летие Конституции Республики Казахстан — основного закона, ставшего фундаментом нашей Независимости и правопорядка. По поручению Главы государства и по инициативе депутатов был принят закон о помиловании в честь юбилея Конституции. Этот закон можно назвать символом доброй воли: около 17 тысяч осужденных в стране подпали под его действие, — сообщил Ерлан Кошанов.

Фото: Мажилис

Он подчеркнул, что год был плодотворным и для Мажилиса Парламента. Палата приняла ряд ряд важных законодательных актов на основе поручений Главы государства, данных в Посланиях, предвыборной программе и Национальном курултае.

— В этом году было принято 100 законов, из которых 24 инициированы депутатами. Завершена работа над ключевыми кодексами страны — Водным, Бюджетным, Налоговым, Строительным и Цифровым. Каждый из них прошел путь содержательных обсуждений. Отдельные нормы вызывали острые дискуссии и даже критику как в стенах Парламента, так и в экспертном сообществе. Главный итог этой работы очевиден — Парламент действует открыто и результативно, принимая решения, отвечающие долгосрочным интересам страны. Завершив работу над основными кодексами, мы перешли к законодательству, формирующему фундамент будущего. Принят новый Закон «Об искусственном интеллекте». Казахстан стал второй после Европейского союза юрисдикцией, где действует отдельный специальный закон в этой сфере, — отметил Председатель Мажилиса.

В течение года депутаты последовательно реализовывали принцип «Закон и порядок», принимая ряд значимых норм. Активно продолжалась работа по противодействию общественным проблемам. В частности, были введены новые меры по борьбе с лудоманией: реклама букмекерских контор и тотализаторов теперь запрещена как в зданиях, так и в онлайн-пространстве, чтобы защитить граждан, особенно молодежь.

Кроме того, принципиальную правовую оценку получило и принуждение к вступлению в брак. Этот шаг подтвердил приверженность государства защите достоинства личности, свободе выбора и неотъемлемым правам человека.

Приняты также жесткие меры в сфере связи для борьбы с телефонным мошенничеством.

— Введена уголовная ответственность для лиц, участвующих в мошеннических схемах — дропперов. Установлено ограничение на количество абонентских номеров — не более десяти на одного человека. Также предусмотрено блокирование номеров, используемых для мошеннических звонков, — сказал Ерлан Кошанов.

Депутатами продолжена системная работа, направленная на снижение закредитованности населения. Приняты нормы, которые должны помочь нашим гражданам в решении сложных финансовых ситуаций. Для социально уязвимых слоев населения установлена возможность отсрочки по займам и микрокредитам на срок не менее трех месяцев. Введен период «охлаждения» при оформлении беззалоговых онлайн-кредитов.

Ряд законодательных решений был принят и в социальной сфере. Особое внимание уделено поддержке детей. Внедрена система «Келешек» с образовательным капиталом от государства. Дополнительно, по инициативе депутатов введены нормы по поддержке одаренных детей. Теперь победители международных олимпиад получают образовательные гранты без конкурса, в том числе и в рамках программы «Болашак». Кроме того, от обязательной отработки по грантам освобождаются получатели государственных пособий, если они заботятся о детях или лицах с инвалидностью I группы.

Были пересмотрены подходы к системе ОСМС. Внедрен единый пакет медицинской помощи. В перечень услуг ГОБМП включены онкоскрининги для более раннего выявления сложных заболеваний. Гражданам с нарушением слуха, не имеющим инвалидность, теперь оказывается бесплатная слухопротезная помощь.