Политическая культура Казахстана выходит в прямой эфир — эксперт о дебатах на телеканале Jibek Joly

Нынешняя предвыборная кампания стала открытее и профессиональнее, заявил политолог и политобозреватель Сырым Иткулов в эфире ток-шоу «Ашық студия» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Оценивая прошедшие теледебаты на тему «Закон и порядок — основа Справедливого Казахстана», Сырым Иткулов, прежде всего, обратил внимание на то, насколько изменилась сама политическая коммуникация. Партии стали активнее, их выступления — ярче, а разговор с избирателями больше не приходится собирать из заранее записанных и тщательно смонтированных фрагментов.

— Сегодня вся политическая агитационная кампания стала более яркой, активной, профессиональной — намного профессиональнее предыдущих. Раньше нам и не снилось, что все будет настолько открыто проходить в прямом эфире, — отметил Сырым Иткулов.

Такую открытость политобозреватель воспринимает как важное достижение нынешней кампании. Зритель может не только услышать подготовленную позицию партии, но и увидеть, как ее представители отвечают на неудобные вопросы, реагируют на критику и защищают свои предложения без возможности переписать неудачный ответ.

Фото: Kazinform

Вместе с тем, по мнению спикера, за профессиональной агитацией должны стоять политическая зрелость, экспертность и готовность отвечать за предлагаемые решения. Партиям необходимо не просто представить программу, но и сделать ее понятной людям.

— Нужно уметь говорить о своих программах на простом, понятном языке, — сказал политолог.

Именно для этого, по его мнению, следует использовать возможности социальных сетей. Threads, Instagram и Reels позволяют донести сложную мысль до огромной аудитории. Однако тот же инструментарий создает соблазн заменить содержание громким лозунгом, хайпом или взаимными подколами, поэтому современным политикам стоит быть осторожнее, чтобы не разочаровать своих избирателей.

Партийную деятельность Сырым Иткулов сравнил с «медленным бурением твердых пластов» — долгой работой, требующей страсти, терпения и точного расчета. Социальные сети позволяют попытаться пробить тот же пласт одним резонансным выступлением, но популярность отдельного ролика еще ничего не говорит ни о качестве программы, ни о реальном доверии избирателей.

Опыт предыдущих дебатов, по его наблюдению, уже показывал, что партии, которые почти не вступали в публичные перепалки, реже появлялись в хэштегах и оставались в стороне от взаимных оскорблений, могли получать при голосовании по QR-коду больше поддержки. Пока более шумные соперники боролись за внимание в соцсетях, эти политические силы спокойно продолжали работу в регионах.

Оборотной стороной открытости стало беспрецедентное внимание к каждому участнику кампании. Теперь значение имеет не только содержание программы, но и каждое слово, произнесенное при ее защите.

— Это будет самое большое информационное давление в нашей истории. Отвечать придется за каждое сказанное слово, за каждую минуту в эфире, — подчеркнул Сырым Иткулов.

Однако такое давление он связывает не только с рисками, но и с новым уровнем общественного контроля. Избиратели могут сохранить обещание, вернуться к нему после выборов и сопоставить сказанное с реальной работой депутата.

Поэтому яркость нынешней кампании, по мнению Иткулова, должна перерасти в системную работу. У партий уже есть представительство в регионах и полноценные площадки для диалога.

Сегодня представители семи политических партий провели дебаты в командном формате на телеканале Jibek Joly. За ходом дискуссии зрители могли следить в прямом эфире.

В первом раунде партийные команды представили собственные приоритеты и предложения, а также проанализировали предвыборные программы своих конкурентов. Во втором раунде представители партий отвечали на вопросы журналистов и зрителей.

В третьем - напрямую задавали вопросы своим политическим конкурентам. Финальный этап получил название «Уәде» («Обещание»). В нем представители партий обратились к избирателям и обозначили направления, на которых намерены сосредоточиться в случае избрания в Курултай на ближайшие пять лет.

По итогам четырех раундов также подвели результаты зрительского онлайн-голосования.