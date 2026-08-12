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    Представители семи партий начали командные теледебаты на канале Jibek Joly

    В прямом эфире телеканала Jibek Joly начались предвыборные дебаты с участием представителей семи политических партий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Jibek Joly арнасында алғашқы командалық телевизиялық дебат басталды
    Коллаж: Kazinform

    Особенность нынешних дебатов заключается в командном формате: от каждой партии выступают по два спикера.

    Главной темой станет верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»). Участники представят свои позиции по вопросам защиты прав и безопасности граждан, верховенства закона как прочной основы для устойчивого развития и построения справедливого общества, а также ответят на вопросы.

    Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.

    Вниманию зрителей будет представлен:

    • полный разбор предвыборных программ оппонентов;
    • ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;
    • слабые, на их взгляд, стороны программ своих оппонентов;
    • одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.

    Накануне на телеканале Jibek Joly состоялась жеребьевка, определившая очередность выступлений участников. Партии выступят в следующем порядке:

    1. «Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин
    2. ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова
    3. «Әділет» - Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев
    4. Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова
    5. «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков
    6. «Байтақ» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев
    7. Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова

    Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.

    После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия», где эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.

    Трансляцию можно смотреть также на официальном YouTube-канале Jibek Joly.

    Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. 

    Выборы-2026 Выборы в Курултай Политические партии Политика JIBEK JOLY
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор