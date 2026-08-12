Представители семи партий начали командные теледебаты на канале Jibek Joly

В прямом эфире телеканала Jibek Joly начались предвыборные дебаты с участием представителей семи политических партий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Особенность нынешних дебатов заключается в командном формате: от каждой партии выступают по два спикера.

Главной темой станет верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»). Участники представят свои позиции по вопросам защиты прав и безопасности граждан, верховенства закона как прочной основы для устойчивого развития и построения справедливого общества, а также ответят на вопросы.

Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.

Вниманию зрителей будет представлен:

полный разбор предвыборных программ оппонентов;

ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;

слабые, на их взгляд, стороны программ своих оппонентов;

одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.

Накануне на телеканале Jibek Joly состоялась жеребьевка, определившая очередность выступлений участников. Партии выступят в следующем порядке:

«Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова «Әділет» - Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков «Байтақ» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова

Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.

После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия», где эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.



Трансляцию можно смотреть также на официальном YouTube-канале Jibek Joly.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.