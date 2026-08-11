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    Теледебаты на канале Jibek Joly: определен порядок выступлений партий

    На телеканале Jibek Joly состоялась жеребьевка, по итогам которой был определен порядок выступлений участников командных предвыборных теледебатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Теледебаты на канале Jibek Joly: определен порядок выступлений партий
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Партии определили порядок выступлений на предвыборных теледебатах

    По результатам жеребьевки участники выступят в следующем порядке:

    1. «Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин

    жеребьевка Ак жол
    Коллаж: Kazinform

    2. ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова

    жеребьевка ОСДП
    Коллаж: Kazinform

    3. «Әділет» — Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев

    жеребьевка Әділет
    Коллаж: Kazinform

    4. Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова

    жеребьевка Народной партии Казахстана
    Коллаж: Kazinform

    5. «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков

    жеребьевка Ауыл
    Коллаж: Kazinform

    6. «Байтак» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев

    жеребьевка Байтак
    Коллаж: Kazinform

    7. Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова

    жеребьевка Respublica
    Коллаж: Kazinform

    Теледебаты пройдут 12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly. Главной темой станет верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»).

    Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.

    Вниманию зрителей будет представлен:

    • полный разбор предвыборных программ оппонентов;
    • ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;
    • слабые, на их взгляд, стороны программ своих оппонентов;
    • одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.

    Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.

    После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.

    Выборы-2026 Выборы в Курултай Политические партии Политика JIBEK JOLY
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор