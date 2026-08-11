Теледебаты на канале Jibek Joly: определен порядок выступлений партий

На телеканале Jibek Joly состоялась жеребьевка, по итогам которой был определен порядок выступлений участников командных предвыборных теледебатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Партии определили порядок выступлений на предвыборных теледебатах

По результатам жеребьевки участники выступят в следующем порядке:

1. «Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин

Коллаж: Kazinform

2. ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова

Коллаж: Kazinform

3. «Әділет» — Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев

Коллаж: Kazinform

4. Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова

Коллаж: Kazinform

5. «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков

Коллаж: Kazinform

6. «Байтак» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев

Коллаж: Kazinform

7. Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова

Коллаж: Kazinform

Теледебаты пройдут 12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly. Главной темой станет верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»).

Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.

Вниманию зрителей будет представлен:

полный разбор предвыборных программ оппонентов;

ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;

слабые, на их взгляд, стороны программ своих оппонентов;

одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.

Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.

После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.