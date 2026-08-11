Первые командные теледебаты партий Казахстана пройдут на телеканале Jibek Joly

12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты. В прямом эфире встретятся представители семи политических партий, участвующих в первых исторических выборах в Курултай, передает Kazinform.

Тема — Верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»).

От партии «Әділет» выступят Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев, от ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова, от «Байтак» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев, от Народной партии Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова, от партии «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков, от «Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин, от Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова.

Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.

Вниманию зрителей будет представлен:

полный разбор предвыборных программ оппонентов;

ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;

слабые, на их взгляд, стороны программ своих оппонентов;

одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.

Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам по Whatsapp, проголосовать за участников зрители смогут отсканировав QR-код на экране.

После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.

Смотрите первые командные теледебаты 12 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала Jibek Joly, а также на официальном YouTube-канале телеканала.