Выборы-2026: партии оценили программы конкурентов на теледебатах на канале Jibek Joly
Представители семи политических партий завершили первый раунд теледебатов перед выборами депутатов Курултая, где представили собственные предложения и получили возможность проанализировать программы своих конкурентов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Главной темой дебатов на телеканале Jibek Joly стало верховенство закона как основа справедливого общества и реализация принципа «Закон и порядок». Представители партий обсуждают вопросы общественной безопасности, справедливого правосудия, защиты прав граждан и равенства всех перед законом.
Особенностью нынешних теледебатов стал командный формат: впервые каждую из семи партий представляют сразу два спикера. Таким образом, в дискуссии участвуют 14 представителей политических объединений.
Первый раунд получил название «Анализ». На этом этапе представители партий должны были не только обозначить собственные приоритеты и конкретные предложения, но и проанализировать предвыборные программы политических конкурентов.
На выступление каждого спикера отводилось по 2 минуты 30 секунд.
Согласно жеребьевке, участники выступили в следующем порядке:
1. «Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин
2. ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова
3. «Әділет» — Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев
4. Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова
5. «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков
6. «Байтақ» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев
7. Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова
Таким образом, представители каждой партии проанализировали программы нескольких политических конкурентов. Участники указывали на спорные, по их мнению, положения и недостатки предложений других партий, а также противопоставляли им собственные инициативы и подходы.
Трансляцию можно смотреть также на официальном YouTube-канале Jibek Joly.
Зрители также могут оценивать выступления представителей партий в режиме реального времени. Для этого во время эфира проводится онлайн-опрос Казахстанского института общественного развития. Проголосовать за наиболее понравившееся выступление можно, отсканировав QR-код на экране.
При этом результаты голосования не отражают электоральный рейтинг партий. Они показывают исключительно оценку зрителями выступлений участников теледебатов — их позиции, ответов и активности.
Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.