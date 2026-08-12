Выборы-2026: партии оценили программы конкурентов на теледебатах на канале Jibek Joly

Представители семи политических партий завершили первый раунд теледебатов перед выборами депутатов Курултая, где представили собственные предложения и получили возможность проанализировать программы своих конкурентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Главной темой дебатов на телеканале Jibek Joly стало верховенство закона как основа справедливого общества и реализация принципа «Закон и порядок». Представители партий обсуждают вопросы общественной безопасности, справедливого правосудия, защиты прав граждан и равенства всех перед законом.

Особенностью нынешних теледебатов стал командный формат: впервые каждую из семи партий представляют сразу два спикера. Таким образом, в дискуссии участвуют 14 представителей политических объединений.

Первый раунд получил название «Анализ». На этом этапе представители партий должны были не только обозначить собственные приоритеты и конкретные предложения, но и проанализировать предвыборные программы политических конкурентов.

На выступление каждого спикера отводилось по 2 минуты 30 секунд.

Согласно жеребьевке, участники выступили в следующем порядке:

1. «Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин

2. ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова

3. «Әділет» — Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев

4. Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова

5. «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков

6. «Байтақ» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев

7. Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова

Таким образом, представители каждой партии проанализировали программы нескольких политических конкурентов. Участники указывали на спорные, по их мнению, положения и недостатки предложений других партий, а также противопоставляли им собственные инициативы и подходы.

Трансляцию можно смотреть также на официальном YouTube-канале Jibek Joly.

Зрители также могут оценивать выступления представителей партий в режиме реального времени. Для этого во время эфира проводится онлайн-опрос Казахстанского института общественного развития. Проголосовать за наиболее понравившееся выступление можно, отсканировав QR-код на экране.

При этом результаты голосования не отражают электоральный рейтинг партий. Они показывают исключительно оценку зрителями выступлений участников теледебатов — их позиции, ответов и активности.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.