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    LIVE: прямая трансляция теледебатов политических партий Казахстана на канале Jibek Joly

    Первые командные телевизионные дебаты представителей политических партий Казахстана начались в прямом эфире телеканала Jibek Joly, передает Kazinform.

    LIVE: прямая трансляция теледебатов партий Казахстана на канале Jibek Joly
    Фото: Kazinform

    В дебатах выступают представители семи политических партий, участвующих в первых выборах в Курултай. Главная тема дискуссии — «Верховенство закона как основа справедливого общества», отражающая принцип «Закон и порядок».

    По итогам жеребьевки первой выступает партия «Ак жол», за ней — ОСДП, «Әділет», Народная партия Казахстана, «Ауыл», «Байтақ» и Respublica.

    В ходе эфира участники представят позиции своих партий, обсудят предвыборные программы, ответят на вопросы зрителей и назовут конкретные обещания, которые готовы выполнить в случае получения мандатов.

    Во время прямой трансляции зрители могут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.

    После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.

    Трансляцию можно смотреть также на официальном YouTube-канале Jibek Joly.

    Выборы-2026 Выборы в Курултай Политические партии Политика JIBEK JOLY
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор