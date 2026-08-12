LIVE: прямая трансляция теледебатов политических партий Казахстана на канале Jibek Joly

В дебатах выступают представители семи политических партий, участвующих в первых выборах в Курултай. Главная тема дискуссии — «Верховенство закона как основа справедливого общества», отражающая принцип «Закон и порядок».

По итогам жеребьевки первой выступает партия «Ак жол», за ней — ОСДП, «Әділет», Народная партия Казахстана, «Ауыл», «Байтақ» и Respublica.

В ходе эфира участники представят позиции своих партий, обсудят предвыборные программы, ответят на вопросы зрителей и назовут конкретные обещания, которые готовы выполнить в случае получения мандатов.

Во время прямой трансляции зрители могут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.

После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.

Трансляцию можно смотреть также на официальном YouTube-канале Jibek Joly.