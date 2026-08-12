Третий раунд теледебатов на Jibek Joly: политические оппоненты задали друг другу вопросы

На телеканале Jibek Joly завершился третий раунд теледебатов представителей семи политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая. На этом этапе партии напрямую задавали вопросы своим политическим конкурентам, передает корреспондент агентства Kazinform.

По правилам третьего раунда каждая партия могла выбрать одного оппонента и задать ему вопрос в рамках общей темы теледебатов — «Закон и порядок — основа Справедливого Казахстана». При этом одной и той же партии нельзя было адресовать вопрос дважды.

На ответ участникам отводилось две минуты. После этого сторона, задавшая вопрос, получала еще 30 секунд, чтобы прокомментировать услышанное, уточнить свою позицию или сказать, удовлетворил ли ее ответ оппонента.

О чем партии спросили своих оппонентов

Очередность сохранилась согласно жеребьевке. Первой вопрос задала партия «Ак жол», выбрав в качестве оппонента «Ауыл». Представители «Ак жол» подвергли сомнению некоторые предложения партии.

ОСДП свой вопрос адресовала Respublica. Представители партии затронули проблему концентрации земель в руках крупных собственников.

Партия «Әділет» обратилась с вопросом к ОСДП. Ее представители указали, что в предвыборной программе социал-демократов недостаточно конкретных предложений по обеспечению порядка внутри страны.

В частности, «Әділет» спросила оппонентов о планах по реформированию полиции, профилактике бытовой и уличной преступности, а также решению социально-экономических проблем.

Народная партия Казахстана адресовала вопрос партии «Әділет» о соотношении принципа «Закон и порядок» и защиты прав человека.

После ответа «Әділет» представители Народной партии воспользовались предусмотренными регламентом 30 секундами и прокомментировали позицию оппонента.

Следующей, согласно жеребьевке, вопрос задала партия «Ауыл». Она выбрала в качестве оппонента партию «Байтақ».

Представители партии «Ауыл» спросили, какие решения «зеленые» предлагает для решения экологических вопросов в нынешних условиях.

Партия «Байтақ» адресовала вопрос Народной партии Казахстана. Ее представители подняли тему политической самоидентификации НПК и напомнили, что ранее партия заявляла об отказе от коммунистической идеологии. В «Байтақ» спросили, какой идеологии сегодня придерживается НПК, а также предложили дать оценку деятельности советских политических деятелей.

Завершила третий раунд партия Respublica, которая адресовала вопрос «Ак жол». Ее представители усомнились в последовательности политики партии по защите предпринимателей и обвинили ее в поддержке решений, которые, по их словам, усилили нагрузку на малый и средний бизнес.

Отметим, теледебаты транслируются в эфире телеканала Jibek Joly, а также на YouTube-канале.

Зрители также могут оценивать выступления представителей партий в режиме реального времени. Для этого во время эфира проводится онлайн-опрос Казахстанского института общественного развития. Проголосовать за наиболее понравившееся выступление можно, отсканировав QR-код на экране.

При этом результаты голосования не отражают электоральный рейтинг партий. Они показывают исключительно оценку зрителями выступлений участников теледебатов — их позиции, ответов и активности.

Ранее в первом раунде партийные команды представили собственные приоритеты и предложения, а также проанализировали предвыборные программы своих конкурентов.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.