Выборы-2026: партии обозначили свои приоритеты в заключительном раунде теледебатов

На телеканале Jibek Joly завершился четвертый, заключительный раунд теледебатов представителей семи политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Финальный этап получил название «Уәде» («Обещание»). В нем представители партий обратились к избирателям и обозначили направления, на которых намерены сосредоточиться в случае избрания в Курултай на ближайшие пять лет.

На выступление каждой партии отводилось по две минуты. Участники выступали в очередности, определенной жеребьевкой.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Представители «Ак жол» сосредоточились на поддержке малого и среднего бизнеса, борьбе с коррупцией, росте доходов и доступности жилья.

ОСДП сделала акцент на защите женщин и детей, социальной справедливости и равенстве перед законом.

Представитель «Әділет» Айжан Аймаганова обозначила главным принципом равенство всех перед законом и неотвратимость ответственности независимо от должности и статуса.

НПК выступила за профилактику преступности, реформирование полиции, усиление работы участковых и защиту прав граждан.

«Байтақ» сосредоточилась на свободе слова, экологической политике, ответственности предприятий за загрязнение и повышении доходов граждан.

«Ауыл» обозначила приоритетами развитие сел и инфраструктуры, продовольственную безопасность, социальную политику, образование и науку, поддержку семейных ценностей и защиту окружающей среды.

Respublica сделала акцент на необходимости содержательной политической конкуренции, основанной на качестве программ, экономических подходах и конкретных решениях для улучшения жизни казахстанцев.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Ранее в первом раунде партийные команды представили собственные приоритеты и предложения, а также проанализировали предвыборные программы своих конкурентов. Во втором раунде представители партий отвечали на вопросы журналистов и зрителей. На третьем раунде партии напрямую задавали вопросы своим политическим конкурентам.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.