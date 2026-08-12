Второй раунд теледебатов на Jibek Joly: партии ответили на вопросы журналистов и зрителей

На телеканале Jibek Joly завершился второй раунд теледебатов представителей семи политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во втором раунде представители партий отвечали на вопросы журналистов и зрителей. Каждой партии задали по два вопроса, связанных с главной темой теледебатов — «Закон и порядок — основа Справедливого Казахстана».

Каждой партии адресовали по два вопроса, на ответ отводилось 90 секунд.

Всего представителям партий задали 14 вопросов. Семь из них подготовили журналисты телеканалов Jibek Joly и Silk Way, а также агентства Kazinform. Еще семь вопросов отобрали из обращений зрителей, поступивших через WhatsApp.

Какие вопросы задали журналисты

Вопросы журналистов касались конкретных положений предвыборных программ партий, а также актуальных социальных и общественно-политических проблем.

Представителя партии «Ауыл» Ерболата Саурыкова спросили о предложении ввести выборность участковых инспекторов полиции в сельской местности. Журналист Jibek Joly Ануар Карбозов поинтересовался, чем обусловлена такая инициатива, на какой законодательной основе она может быть реализована и как выборность участковых поможет укрепить принцип «Закон и порядок».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Представителю ОСДП Ларисе Ли журналист Kazinform Адиль Саптаев задал вопрос о поддержке женщин, которые вынуждены временно оставлять работу из-за болезни ребенка или другого члена семьи. У партии спросили, нужны ли для таких женщин отдельные меры социальной поддержки, в том числе на период вынужденной безработицы.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

У представителя партии «Әділет» Мади Мырзагараева журналист Jibek Joly Гулжазира Матенова спросила, какие конкретные меры партия предлагает для повышения уважения граждан к институтам закона и формирования в обществе культуры «Закона и порядка».

Представителям Народной партии Казахстана предложили ответить на критику социалистических подходов в ее программе. Журналист Jibek Joly Айнур Имангали привела в пример опыт ряда азиатских государств, добившихся экономического роста при развитии рыночной экономики, и спросила, насколько реализуемы предлагаемые НПК меры и не будут ли они препятствовать развитию экономики.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Представителю партии «Ак жол» Бек-Мухамеду Жаукебаеву журналист Kazinform Айжан Касым задала вопрос об инициативе заменить содержание предпринимателей под стражей денежным залогом. У партии спросили, не создаст ли такой механизм неравенства перед законом, при котором более обеспеченные граждане получат возможность избежать ареста благодаря своим финансовым возможностям.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Представителя Respublica Олжаса Куспекова спросили о распространении ложной информации в социальных сетях ради популярности, лайков и просмотров. У партии поинтересовались, какие решения она предлагает для борьбы с подобными явлениями.

Еще один вопрос касался вандализма и порчи общественного имущества. Журналист Kazinform Назерке Суюндик попросила представителей партии «Байтақ» рассказать, какие меры они предлагают для решения этой проблемы.

О чем партии спросили зрители

Во второй части раунда представители партий отвечали на вопросы, поступившие от зрителей через WhatsApp.

У Respublica спросили о борьбе с лудоманией среди молодежи и о том, готова ли партия предложить системные меры помощи молодым людям с игровой зависимостью.

Представителям «Әділет» предложили конкретизировать, каким образом партия намерена реализовывать принцип «Закон и порядок». В частности, зрители спросили, предполагает ли этот подход усиление контроля с помощью камер «Сергек» и штрафов или партия предлагает другие механизмы.

«Ак жол» попросили ответить на критику о том, что партия на протяжении многих лет преимущественно защищала интересы крупного бизнеса и тем самым якобы способствовала укреплению позиций крупных предпринимателей.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

ОСДП зрители спросили о работе партии после предыдущих выборов. Вопрос касался ее активности в Мажилисе и того, намерена ли партия после нынешней электоральной кампании сохранять такую же политическую активность, как в период выборов.

У представителей партии «Байтақ» зрители поинтересовались мерами по повышению безопасности на дорогах. В частности, их спросили, какие эффективные способы предотвращения ДТП партия предлагает.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Представителя партии «Ауыл» Жазиру Султанкулову зрители спросили, что партия уже сделала для того, чтобы соблюдение закона стало общей ценностью для всего общества.

У Народной партии Казахстана зрители спросили, как повысить доверие населения к правоохранительным органам.

Ранее в первом раунде партийные команды представили собственные приоритеты и предложения, а также проанализировали предвыборные программы своих конкурентов.

Отметим, теледебаты транслируются в эфире телеканала Jibek Joly, а также на YouTube-канале.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Зрители также могут оценивать выступления представителей партий в режиме реального времени. Для этого во время эфира проводится онлайн-опрос Казахстанского института общественного развития. Проголосовать за наиболее понравившееся выступление можно, отсканировав QR-код на экране.

При этом результаты голосования не отражают электоральный рейтинг партий. Они показывают исключительно оценку зрителями выступлений участников теледебатов — их позиции, ответов и активности.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.