Стали известны итоги зрительского голосования на теледебатах партий на телеканале Jibek Joly
На телеканале Jibek Joly завершились третьи теледебаты семи политических партий перед выборами депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.
По итогам четырех раундов также подвели результаты зрительского онлайн-голосования.
По итогам зрительского онлайн-голосования больше всего голосов набрали представители партии «Әділет» — 60,6%. На втором месте оказалась партия «Ауыл» с 15,1%, на третьем — Respublica с 10,2%.
Далее расположились ОСДП — 3,9%, «Ак жол» — 3,5%, Народная партия Казахстана — 3,3% и «Байтақ» — 2,7%. Еще 0,7% участников опроса выбрали вариант «Никто не понравился».
Голосование проводил Казахстанский институт общественного развития по заказу телеканала Jibek Joly. Во время теледебатов зрители могли отсканировать QR-код на экране и выбрать, выступление представителей какой партии им понравилось больше всего.
Важно, что результаты онлайн-опроса не отражают уровень электоральной поддержки политических партий. Как подчеркнули организаторы, зрители оценивали исключительно выступления их представителей во время теледебатов — то, насколько убедительно они представили позиции и предвыборные программы, отвечали на вопросы и участвовали в дискуссии.
Ранее по промежуточным результатам голосования лидировала партия «Әділет» с 59,5%. За ней следовали «Ауыл» — 14,4% и Respublica — 12,1%. Народная партия Казахстана набирала 4,2%, ОСДП — 3,7%, «Ак жол» — 3,4%, «Байтақ» — 2,1%. Еще 0,6% зрителей на тот момент выбрали вариант «Никто не понравился».
Как прошли теледебаты
Теледебаты состояли из четырех раундов и проходили в командном формате: каждую из семи партий представляли два спикера.
Согласно жеребьевке, участники выступили в следующем порядке:
- «Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин
- ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова
- «Әділет» — Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев
- Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова
- «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков
- «Байтак» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев
- Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова
В первом раунде представители партий обозначили собственные позиции и проанализировали предвыборные программы политических конкурентов. Во втором они отвечали на вопросы журналистов Jibek Joly, Silk Way и Kazinform, а также на вопросы зрителей, поступившие через WhatsApp.
Третий раунд был посвящен прямой дискуссии между политическими оппонентами. Каждая партия могла выбрать одного конкурента и задать ему вопрос, после чего получала возможность прокомментировать его ответ.
Заключительный раунд получил название «Уәде» («Обещание»). В нем представители партий обозначили направления работы и обязательства перед избирателями в случае избрания в Курултай.
Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.