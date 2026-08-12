Стали известны итоги зрительского голосования на теледебатах партий на телеканале Jibek Joly

По итогам четырех раундов также подвели результаты зрительского онлайн-голосования.

По итогам зрительского онлайн-голосования больше всего голосов набрали представители партии «Әділет» — 60,6%. На втором месте оказалась партия «Ауыл» с 15,1%, на третьем — Respublica с 10,2%.

Далее расположились ОСДП — 3,9%, «Ак жол» — 3,5%, Народная партия Казахстана — 3,3% и «Байтақ» — 2,7%. Еще 0,7% участников опроса выбрали вариант «Никто не понравился».

Голосование проводил Казахстанский институт общественного развития по заказу телеканала Jibek Joly. Во время теледебатов зрители могли отсканировать QR-код на экране и выбрать, выступление представителей какой партии им понравилось больше всего.

Важно, что результаты онлайн-опроса не отражают уровень электоральной поддержки политических партий. Как подчеркнули организаторы, зрители оценивали исключительно выступления их представителей во время теледебатов — то, насколько убедительно они представили позиции и предвыборные программы, отвечали на вопросы и участвовали в дискуссии.

Ранее по промежуточным результатам голосования лидировала партия «Әділет» с 59,5%. За ней следовали «Ауыл» — 14,4% и Respublica — 12,1%. Народная партия Казахстана набирала 4,2%, ОСДП — 3,7%, «Ак жол» — 3,4%, «Байтақ» — 2,1%. Еще 0,6% зрителей на тот момент выбрали вариант «Никто не понравился».

Как прошли теледебаты

Теледебаты состояли из четырех раундов и проходили в командном формате: каждую из семи партий представляли два спикера.

Согласно жеребьевке, участники выступили в следующем порядке:

«Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова «Әділет» — Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков «Байтак» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова

В первом раунде представители партий обозначили собственные позиции и проанализировали предвыборные программы политических конкурентов. Во втором они отвечали на вопросы журналистов Jibek Joly, Silk Way и Kazinform, а также на вопросы зрителей, поступившие через WhatsApp.

Третий раунд был посвящен прямой дискуссии между политическими оппонентами. Каждая партия могла выбрать одного конкурента и задать ему вопрос, после чего получала возможность прокомментировать его ответ.

Заключительный раунд получил название «Уәде» («Обещание»). В нем представители партий обозначили направления работы и обязательства перед избирателями в случае избрания в Курултай.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.