Почему Казахстану и Албании важно развивать тесное сотрудничество
Стабильно растущая динамика отношений: Казахстан - Албания
Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Албания были установлены 21 сентября 1993 года. В этом году им исполняется 30 лет. На протяжении этого времени отношения между двумя государствами развивались стабильно и по нарастающей. Это можно наблюдать по динамике торгового сотрудничества между странами. Если в 1995 году двусторонний товарооборот составил $18 тысяч, то к 2013 году он достиг отметки в $1 млн и продолжил рост далее. К 2021 году он уже вырос до $5,9 млн, а 2022 году достиг рекордных $7,7 млн.
Динамика торговых отношений
Львиную долю в торговых отношениях между странами занимает казахстанский экспорт — $7,3 млн. В 2022 году основной объем экспорта из Казахстана в Албанию пришелся на сжиженный пропан – $7,1 млн или 97% отечественного экспорта в Албанию.
По данным Казахстанского института экономических исследований, импорт из Албании в Казахстан в 2022 году сократился на 1,1% и составил $422 тысячи. Основные импортируемые из Албании позиции - это одежда ($306,4 тысяч), что в общем объеме составляет 72,5%, а также изделия из бумаги и картона (14,9 тысяч) – 3,5%.По данным АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», в 2023 году (за 7 месяцев текущего года) торговые отношения между странами сократились и составили всего $310,6 тысяч. Экспорт из Казахстана в Албанию за январь-июль 2023 года составил $6,5 тысяч, снизившись на 99,9%, импорт - $304,1 тысячи, наоборот увеличился на 54,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В Казахстане действует 7 компаний с участием юридических лиц из Албании: 4 компании, которые занимаются строительством, 2 в оптовой и розничной торговле, а также по ремонту авто и мотоциклов и одна – прочие виды услуг.
Почему Казахстану важно развивать отношения с Албанией
Албания – небольшая страна на западе Балканского полуострова с территорией всего в 28 748 км² и населением около 2,8 млн человек. Албания, наряду с частично признанной Республикой Косово и Боснией и Герцеговиной, является одной из стран Европы с преобладающим мусульманским населением (около 64% населения —мусульмане-сунниты). Номинальный ВВП составляет $14, 034 млрд, на душу населения — $5284. Албанию омывают два моря. На западе — Адриатическое, на юге – Ионическое. Кроме того, большая часть территории страны занята горами, поэтому в Албании популярны горнолыжные курорты. Албания — одна из шести стран, полностью свободных от ГМО. Использование вредных химикатов в пищевом производстве запрещено на законодательном уровне.
На территории Албании есть месторождения нефти, природного газа, угля, хрома, меди, никеля. С 2009 года страна состоит в НАТО. Официальный кандидат на вступление в ЕС с 2014 года. Однако, граждане Албании могут посещать страны ЕС без визы с 15 декабря 2010 года. В 2020 году страна занимала пост председателя ОБСЕ. Ее представлял министр иностранных дел Албании Эди Рама, который в настоящее время занимает пост председателя Совета министров.
По мнению эксперта Института мировой экономики и политики Ерсултана Жансеитова, Казахстану важно развивать отношения с Албанией со стратегической точки зрения.
«Албания — не государство Европейского Союза, но оно расположено в центре Европы. Казахстан и Албания состоят сразу в нескольких государственных организациях: Организация исламского сотрудничества, Албания является государством-наблюдателем в Организации тюркских государств (ОТГ). Албания является важным партнером, конкретно для Казахстана и для наших региональных партнеров, которые находятся в самом центре Европы», — отметил Ерсултан Жансеитов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».
Кроме того, сотрудничество с Албанией открывает ряд перспектив в других направлениях.
«Другое направление сотрудничества — это туризм. С прошлого года между нашими странами был установлен безвизовый режим. Относительно других направлений в Европе — Албания более доступна для туризма. Кроме того, Казахстан сейчас активно развивает Транскаспийский маршрут и для албанского бизнеса это открывает ниши в нашей стране. Для нас — это возможность привлечения инвестиций, а также повышения состава нашей двусторонней торговли в целом, кроме экспорта Казахстана энергоресурсов и минералов», — поделился своим мнением эксперт.
Новый этап сотрудничества между Казахстаном и Албанией
В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между странами, президент Албании Байрам Бегай по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил Казахстан с официальным визитом. Это первый визит президентского уровня со стороны Албании в Казахстан. Приветствуя своего коллегу, Глава государства поблагодарил Президента Албании за то, что он принял приглашение и посетил столицу Казахстана. Лидеры двух государств провели переговоры в узком составе.
«Это первый в истории визит президента Албании в Казахстан. Этот визит чрезвычайно важен с точки зрения развития взаимного сотрудничества. Казахстан очень заинтересован в установлении более тесных отношений с Вашей страной. Мы считаем, что у нас есть возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и связей во многих областях, представляющих взаимный интерес. Весьма символично, что Ваш визит проходит всего за две недели до того, как наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Албании выразил признательность Главе государства за приглашение посетить Астану и проявленное гостеприимство.
«Я очень рад быть в Казахстане. Благодарю Вас за приглашение. Как Вы уже сказали, этот визит совпадает с 30-летним юбилеем наших дипломатических отношений. Это говорит о том, что наши политические отношения на хорошем уровне, и теперь нам предстоит еще больше работать, находя возможности для нашего экономического сотрудничества. Я приглашаю Вас посетить Албанию», - заявил Байрам Бегай.
Далее лидеры двух стран провели переговоры в расширенном составе. Стороны обсудили ключевые вопросы казахстанско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Глава государства отметил, что между странами есть большое количество неизученных возможностей развития сотрудничества.
«Мы обсудили ряд вопросов касательно нашего двустороннего сотрудничества. Мы признали, что есть огромное количество возможностей, которые нужно изучить в ближайшем будущем, чтобы мы смогли углубить развитие сотрудничества между нашими странами и расширить уже существующие возможности», — подчеркнул лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев также отметил потенциал в нескольких областях.
«Говоря о существующих возможностях в туризме, энергетике, транспорте и любой сфере, необходимо говорить о запуске прямых рейсов между нашими столицами. Еще раз хочу повторить, что Казахстан весьма заинтересован в развитии сотрудничества. Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить существенные результаты», — подчеркнул Президент Казахстана.
Президент Албании Байрам Бегай отметил сферы сотрудничества, в которых им было бы интересно сотрудничать.
«Наша первая встреча олицетворяет начало нашего диалога. Надеемся, что наше взаимодействие будет продолжаться в соответствии с общими целями по расширению связей между Албанией и Казахстаном, а также по наращиванию сотрудничества и гуманитарных контактов. У нас также имеются большие возможности для экономического сотрудничества. Мы можем использовать это окно возможностей. Мы бы хотели укрепить взаимодействие в горнодобывающей отрасли, энергетике, а также в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, инфраструктурное развитие», — отметил лидер Албании.
По данным ITC в 2022 году общий товарооборот Албании составил $12,7 млрд, из них экспорт – $4,3 млрд, а импорт – $8,4 млрд. Основные торговые партнеры Албании – Италия, Сербия, Черногория, Греция и Македония.
«Мы рассматриваем Албанию как очень важного партнера на Балканском полуострове, и это решающий момент, чтобы получить практические результаты в плане нашего взаимного сотрудничества. Между Казахстаном и Албанией есть много общего. Мы являемся мультиэтническими и мультирелигиозными странами, в то же время большинство населения составляют мусульмане. Необходимо развивать наше сотрудничество и контакты в крупных международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС», — подчеркнул Глава государства.
Президент также отметил, что Казахстан будет рад видеть Албанию в качестве члена ЕС, поскольку ЕС является крупным торговым партнером нашей страны.
В заключении Президенты двух государств подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Албанией.
В рамках официального визита в Казахстан Президент Албании Байрам Бегай встретился с Председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым, а также посетил Больницу Медицинского Центра УДП РК.