Почему Казахстану и Албании важно развивать тесное сотрудничество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6-8 сентября Казахстан с официальным визитом посетил президент Республики Албания Байрам Бегай. Это первый визит президента Албании в Казахстан. О том, почему Казахстану и Албании важно укреплять отношения, а также о чем договорились президенты двух стран - в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Стабильно растущая динамика отношений: Казахстан - Албания

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Албания были установлены 21 сентября 1993 года. В этом году им исполняется 30 лет. На протяжении этого времени отношения между двумя государствами развивались стабильно и по нарастающей. Это можно наблюдать по динамике торгового сотрудничества между странами. Если в 1995 году двусторонний товарооборот составил $18 тысяч, то к 2013 году он достиг отметки в $1 млн и продолжил рост далее. К 2021 году он уже вырос до $5,9 млн, а 2022 году достиг рекордных $7,7 млн.

Динамика торговых отношений

Львиную долю в торговых отношениях между странами занимает казахстанский экспорт — $7,3 млн. В 2022 году основной объем экспорта из Казахстана в Албанию пришелся на сжиженный пропан – $7,1 млн или 97% отечественного экспорта в Албанию.

По данным Казахстанского института экономических исследований, импорт из Албании в Казахстан в 2022 году сократился на 1,1% и составил $422 тысячи. Основные импортируемые из Албании позиции - это одежда ($306,4 тысяч), что в общем объеме составляет 72,5%, а также изделия из бумаги и картона (14,9 тысяч) – 3,5%.

По данным АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», в 2023 году (за 7 месяцев текущего года) торговые отношения между странами сократились и составили всего $310,6 тысяч. Экспорт из Казахстана в Албанию за январь-июль 2023 года составил $6,5 тысяч, снизившись на 99,9%, импорт - $304,1 тысячи, наоборот увеличился на 54,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В Казахстане действует 7 компаний с участием юридических лиц из Албании: 4 компании, которые занимаются строительством, 2 в оптовой и розничной торговле, а также по ремонту авто и мотоциклов и одна – прочие виды услуг.

Почему Казахстану важно развивать отношения с Албанией

Албания – небольшая страна на западе Балканского полуострова с территорией всего в 28 748 км² и населением около 2,8 млн человек. Албания, наряду с частично признанной Республикой Косово и Боснией и Герцеговиной, является одной из стран Европы с преобладающим мусульманским населением (около 64% населения —мусульмане-сунниты). Номинальный ВВП составляет $14, 034 млрд, на душу населения — $5284. Албанию омывают два моря. На западе — Адриатическое, на юге – Ионическое. Кроме того, большая часть территории страны занята горами, поэтому в Албании популярны горнолыжные курорты. Албания — одна из шести стран, полностью свободных от ГМО. Использование вредных химикатов в пищевом производстве запрещено на законодательном уровне.

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На территории Албании есть месторождения нефти, природного газа, угля, хрома, меди, никеля. С 2009 года страна состоит в НАТО. Официальный кандидат на вступление в ЕС с 2014 года. Однако, граждане Албании могут посещать страны ЕС без визы с 15 декабря 2010 года. В 2020 году страна занимала пост председателя ОБСЕ. Ее представлял министр иностранных дел Албании Эди Рама, который в настоящее время занимает пост председателя Совета министров.

По мнению эксперта Института мировой экономики и политики Ерсултана Жансеитова, Казахстану важно развивать отношения с Албанией со стратегической точки зрения.

«Албания — не государство Европейского Союза, но оно расположено в центре Европы. Казахстан и Албания состоят сразу в нескольких государственных организациях: Организация исламского сотрудничества, Албания является государством-наблюдателем в Организации тюркских государств (ОТГ). Албания является важным партнером, конкретно для Казахстана и для наших региональных партнеров, которые находятся в самом центре Европы», — отметил Ерсултан Жансеитов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Кроме того, сотрудничество с Албанией открывает ряд перспектив в других направлениях.

«Другое направление сотрудничества — это туризм. С прошлого года между нашими странами был установлен безвизовый режим. Относительно других направлений в Европе — Албания более доступна для туризма. Кроме того, Казахстан сейчас активно развивает Транскаспийский маршрут и для албанского бизнеса это открывает ниши в нашей стране. Для нас — это возможность привлечения инвестиций, а также повышения состава нашей двусторонней торговли в целом, кроме экспорта Казахстана энергоресурсов и минералов», — поделился своим мнением эксперт.

Новый этап сотрудничества между Казахстаном и Албанией

В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между странами, президент Албании Байрам Бегай по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил Казахстан с официальным визитом. Это первый визит президентского уровня со стороны Албании в Казахстан. Приветствуя своего коллегу, Глава государства поблагодарил Президента Албании за то, что он принял приглашение и посетил столицу Казахстана. Лидеры двух государств провели переговоры в узком составе.

«Это первый в истории визит президента Албании в Казахстан. Этот визит чрезвычайно важен с точки зрения развития взаимного сотрудничества. Казахстан очень заинтересован в установлении более тесных отношений с Вашей страной. Мы считаем, что у нас есть возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и связей во многих областях, представляющих взаимный интерес. Весьма символично, что Ваш визит проходит всего за две недели до того, как наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Албании выразил признательность Главе государства за приглашение посетить Астану и проявленное гостеприимство.

«Я очень рад быть в Казахстане. Благодарю Вас за приглашение. Как Вы уже сказали, этот визит совпадает с 30-летним юбилеем наших дипломатических отношений. Это говорит о том, что наши политические отношения на хорошем уровне, и теперь нам предстоит еще больше работать, находя возможности для нашего экономического сотрудничества. Я приглашаю Вас посетить Албанию», - заявил Байрам Бегай.

Далее лидеры двух стран провели переговоры в расширенном составе. Стороны обсудили ключевые вопросы казахстанско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Глава государства отметил, что между странами есть большое количество неизученных возможностей развития сотрудничества.

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«Мы обсудили ряд вопросов касательно нашего двустороннего сотрудничества. Мы признали, что есть огромное количество возможностей, которые нужно изучить в ближайшем будущем, чтобы мы смогли углубить развитие сотрудничества между нашими странами и расширить уже существующие возможности», — подчеркнул лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил потенциал в нескольких областях.

«Говоря о существующих возможностях в туризме, энергетике, транспорте и любой сфере, необходимо говорить о запуске прямых рейсов между нашими столицами. Еще раз хочу повторить, что Казахстан весьма заинтересован в развитии сотрудничества. Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить существенные результаты», — подчеркнул Президент Казахстана.

Президент Албании Байрам Бегай отметил сферы сотрудничества, в которых им было бы интересно сотрудничать.

«Наша первая встреча олицетворяет начало нашего диалога. Надеемся, что наше взаимодействие будет продолжаться в соответствии с общими целями по расширению связей между Албанией и Казахстаном, а также по наращиванию сотрудничества и гуманитарных контактов. У нас также имеются большие возможности для экономического сотрудничества. Мы можем использовать это окно возможностей. Мы бы хотели укрепить взаимодействие в горнодобывающей отрасли, энергетике, а также в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, инфраструктурное развитие», — отметил лидер Албании.

Фото: t.me/aqorda_resmi

По данным ITC в 2022 году общий товарооборот Албании составил $12,7 млрд, из них экспорт – $4,3 млрд, а импорт – $8,4 млрд. Основные торговые партнеры Албании – Италия, Сербия, Черногория, Греция и Македония.

«Мы рассматриваем Албанию как очень важного партнера на Балканском полуострове, и это решающий момент, чтобы получить практические результаты в плане нашего взаимного сотрудничества. Между Казахстаном и Албанией есть много общего. Мы являемся мультиэтническими и мультирелигиозными странами, в то же время большинство населения составляют мусульмане. Необходимо развивать наше сотрудничество и контакты в крупных международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС», — подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что Казахстан будет рад видеть Албанию в качестве члена ЕС, поскольку ЕС является крупным торговым партнером нашей страны.

В заключении Президенты двух государств подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Албанией.

В рамках официального визита в Казахстан Президент Албании Байрам Бегай встретился с Председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым, а также посетил Больницу Медицинского Центра УДП РК.