Перенаселенность Афганистана может стать вызовом для стран Центральной Азии

Возможно ли снятие санкций с Талибан по примеру Сирии?

Хотя, конечно, вопросы остаются, главным образом к правам женщин и инклюзивности в вопросах власти. Весьма показательно, что 8 июля Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест двух членов высшего руководства Талибан – верховного лидера Хайбатуллы Ахунзада и главного судьи Абдул Хаким Хаккани. Это решение отражает суть имеющихся противоречий между международным сообществом и властями Афганистана.

В свою очередь комплекс таких противоречий не позволяет рассчитывать на снятие санкций с Талибан, что мешает реализации всех заявленных за последние годы проектов в Афганистане. Причем, речь идет как о внутренних проектах, так и о тех, которые направлены на создание транспортных коридоров через эту страну.

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В частности, без международного признания правительства Афганистана практически невозможно получить кредиты для реализации крупных проектов, вроде Трансафганского газопровода (ТАПИ) или железной дороги из Центральной Азии в Пакистан. Потому что для любого кредита нужна страховка, а ни одна страховая компания ее не предоставит при отсутствии формального признания.

Хотя на Ближнем Востоке есть пример Сирии, с нее уже сняты санкции со стороны и США, и Европейского союза. США сняли санкции 30 июня, а уже 7 июля США перестали считать террористической правящую в Сирии организацию «Хайят Тахрир аш-Шам». Соответственно, теперь не будет сложностей с выделением кредитов на строительство катарско-турецкого газопровода, а также строительство транспортных коридоров из Персидского залива к Средиземному морю.

Строительство транспортных коридоров под вопросом

В то же время 3 июля движение Талибан было признано Россией. 4 июля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «приветствует новый виток развития отношений между Россией и Афганистаном». Она также добавила, что в Китае считали, что «Афганистан не должен быть исключен из международного сообщества». При этом сам Китай официально не признал правительство Талибан. Тем не менее, Мао Нин отметила, что «отношения между двумя странами никогда не прерывались и дипломатические учреждения продолжали нормально функционировать».

Фото: mfa.gov.cn

То есть, речь идет о признании Китаем правительства Афганистана де-факто, но не де-юре. Понятно, что это связано с общими задачами китайской внешней политики, среди которых афганская тема далеко не самая главная.

В то же время, для России признание Талибан - это тоже скорее предмет глобальной политики. Потому что это позволяет ей обозначить свои интересы в стратегически важном регионе, который расположен между Ираном, Центральной Азией и Индией с Пакистаном. Для Москвы это имеет значение в связи с той непростой ситуацией, которая сложилась в ее отношениях с Западом.

Понятно, что в качестве первой страны, которая признала власть Талибан, Россия может рассчитывать на большую степень влияния на его руководство, особенно, если других признаний в ближайшее время не будет. К тому же, ордер МУС не может не ограничивать возможности западных правительств, а также банков.

Если Россия выстроит определенные отношения с Талибан, у нее также появятся более значительные возможности участия в региональной геополитике. К примеру, это может касаться разных аспектов отношений с Афганистаном тех стран, которые, так или иначе, но заинтересованы во взаимодействии с ним. В частности, это может быть Таджикистан, у которого есть своя точка зрения по поводу Талибан и их политики в отношении национальных меньшинств.

Естественно, что это касается и проектов строительства транспортных коридоров через Афганистан. Для Москвы теперь явно более актуальной выглядит идея иметь альтернативные варианты маршрутов. Соответственно, в сложившейся ситуации для нее логично поддержать проекты через Центральную Азию и Афганистан.

Но здесь есть один сложный момент. Потому что самым логичным шагом после решения признать страну и ее власти является выделение денег на реализацию проектов. Так скорее всего будут развиваться события в Сирии. В случае с признанием Москвой Афганистана логично предположить, что она теоретически могла бы выделить средства для реализации проектов в этой стране.

Это позволило бы преодолеть некий тупик, который никак не позволяет начать реализацию всех заявленных проектов. Кроме того, российские металлургические заводы могли бы предоставить трубы для ТАПИ и рельсы для железной дороги. Однако здесь есть свои сложности в области финансов.

Ухудшение экономики и миграционные риски

В то время, как дальнейшее затягивание вопроса с началом строительства транспортных коридоров через Афганистан объективно ухудшает экономическое положение этой страны и ее почти 40 млн населения. В этом есть большие риски, в том числе с точки зрения потенциально возможной большой миграции.

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Так, 6 июля истек формальный срок для того, чтобы Иран покинули почти 4 млн граждан Афганистана, которые находились в этой стране в качестве беженцев. 30 июня представитель ООН в Афганистане Арафат Джемаль заявил, что за последние 3,5 месяца из Ирана в Афганистан вернулись 640 тыс. человек, из них 360 тыс. были депортированы. Всего, по его данным, с начала 2025 года в Афганистан из Ирана и Пакистана прибыло 1,2 млн афганцев.

Власти Пакистана с 2023 года проводят политику выселения из своей страны всех афганских беженцев и нелегальных мигрантов. По данным ООН, в этой стране 1 млн 340 тыс. беженцев из Афганистана и 468 тыс. нелегальных мигрантов. За май 2025 года из Пакистана было депортировано 110 тыс. человек.

В результате Афганистан оказывается в еще более тяжелом экономическом положении за счет появления дополнительных миллионов человек из Ирана и Пакистана. Страна сильно перенаселена. В ней проживает 36,5 млн человек, из них, по данным ООН, 20-23 млн находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Хотя в 2021 году, по данным ООН, в Афганистане было 40 млн человек, часть из них стали беженцами. Но одновременно многие вернулись. Так что, скорее всего население сегодня составляет под 40 млн. В год рождается 1 млн 350 тыс. детей. Считается, что при сохранении такой тенденции за 30 лет население удвоится.

В этой ситуации фактически нет другого варианта, кроме как начать реализацию заявленных проектов, чтобы Афганистан мог зарабатывать от транзита. В частности, от решения экономических вопросов напрямую зависит стабильность этой страны.

Роль Казахстана в стабилизации ситуации в Афганистане

В свою очередь последние четыре года Казахстан активными поставками зерна, муки и растительного масла способствовал стабилизации ситуации в Афганистане. На пике в 2022 году поставки достигали почти $1 млрд. В 2024 году они сократились до $527 млн. Эта цифра включает оплату экспорта 1,2 млн тонн муки, 250 тыс. тонн пшеницы, а также нут, горох, чечевица. Сейчас стороны планируют увеличить товарооборот до $3 млрд. Но это возможно, только если начнется реализации проектов транспортных коридоров.

Коллаж: Canva

В любом случае прецедент, который произошел в Сирии со снятием санкций с «Хайят Тахрир аш-Шам», позволяет допустить, что такое теоретически возможно и в ситуации с Афганистаном. В противном случае, через какое-то время это будет перенаселенная страна с большими проблемами у населения и с жесткой миграционной политикой соседних Ирана и Пакистана. Очевидно, что это будет представлять собой вызов и для государств Центральной Азии.

Напомним, сегодня Казахстан и Афганистан подписали меморандум об основных принципах строительства и эксплуатации железной дороги между Центральной и Южной Азией.