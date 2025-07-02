Сирия возвращается в игру: как снятие санкций может изменить страну

Что может помочь развитию экономики

Экономическое развитие Сирии - это необходимая часть грандиозных планов Вашингтона и суннитских монархий Персидского залива по реализации так называемого «соглашения Авраама». Данное соглашение в первое президентство Трампа рассматривалось, как возможность преодолеть противоречия между Израилем и арабскими странами на основе совместного экономического развития под эгидой США. Во второе президентство Трампа эта идея явно получила новый импульс для развития. В комплексе она относится и к вопросам экономики, и к существующей в Сирии модели политического устройства. Причем, последнее имеет отношение не столько к политическому исламизму, сколько к идее сильной власти, способной обеспечить условия для экономического развития.

В этом смысле временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа явно стремится позиционировать себя уже не как лидер исламистской организации, а как представитель сирийского истеблишмента. Это имеет значение с учетом того, что он принадлежит к местной традиционной суннитской элите, а его отец Хусейн аш-Шараа был видным деятелем националистического движения и даже советником премьер-министра при режиме Асадов. Вполне логично предположить, что новый лидер Сирии скорее будет государственником с некоторым религиозным уклоном, чем преимущественно религиозным деятелем, ориентированным на понимание современного государства как исламской общины.

Фото: canva

С точки зрения экономики Сирия - это потенциально значимая транзитная территория из Персидского залива к Средиземному морю. Она всегда в истории выполняла эту роль и теперь есть шанс использовать этот немалый потенциал для восстановления сирийской экономики через развитие региональных торгово-экономических отношений. Тем более, что ранее существовали проекты строительства через Сирию катаро-турецкого газопровода из Катара к Средиземному морю, а также развитие сети нефтепроводов в том же направлении.

Ранее правительство Башара Асада отказалось от идеи строительства такого газопровода. Оно поддерживало идею другого маршрута из Ирана через Сирию в Ливан. Помимо этого в 2010-ых годах были напряженные отношения между Катаром и Саудовской Аравией. В то время, как такой газопровод должен был пройти в том числе и через саудовскую территорию. Сегодня иранский вариант уже не рассматривается. Противоречия между Саудовской Аравией и Катаром, даже если они продолжают быть актуальными, уже не являются препятствием для реализации этого проекта. Хотя Катар за последнее десятилетие развил технологии сжиженного газа, тем не менее, для него может быть выгодным вернуться к идее строительства газопровода через Сирию, если не с чисто экономической, то точно с политической точки зрения. Потому что для суннитских монархий Персидского залива важен успех сирийских властей.

В целом транзит между Персидским заливом и Средиземным морем это самый логичный способ развития сирийской экономики. В этой связи характерно, что 16 мая 2025 года власти Сирии подписали меморандум с портовым оператором DP World из ОАЭ о передаче ему порта Тартус. Владельцем этой компании является правительство эмирата Дубай, она является одной из крупнейших в мире. В меморандуме предусматривается обязательство инвестировать в порт $800 млн.

Стоит обратить внимание, что это решение было принято еще до отмены санкций против Сирии администрацией Трампа. Но это произошло сразу после его визита в Саудовскую Аравию 13 мая, в ходе которого американский президент как раз встретился с аш-Шараа. Если вспомнить, сколько проектов с участием США и суннитских монархий Персидского залива было анонсировано в ходе этого визита, то логично предположить, что среди них были и проекты развития Сирии.

Все это теоретически способно обеспечить сирийское государство доходами, необходимыми ему для восстановления страны. С учетом масштаба разрушений Сирии сегодня необходимо очень много средств.

55 лет нужно для довоенного восстановления ВВП

По оценкам ООН Сирии потребуется 55 лет, чтобы восстановить уровень ВВП, который был до начала гражданской войны. К примеру, в 2010 году объем внешней торговли составлял $29 млрд, из них импорт $17,5 млрд. В 2023 году торговля упала до $4 млрд, из которых импорт составлял $3,3 млрд. Сирия экспортирует только оливковое масло, специи, овощи и чугунный лом. По сути, это означает, что страна практически полностью исключена из мировой торговли. По экспорту она занимает только 176-ое место в мире.

Фото: canva

В 2010 году в Сирии добывалось 15 млн тонн нефти в год. В ходе конфликта все месторождения в районе Евфрата оказались под контролем курдов из «Сирийских демократических сил». Но и там добыча резко сократилась до 40% от уровня 2011 года. Теперь Дамаск покупает у курдов нефть и нефтепродукты. 10 марта 2025 года новые сирийские власти заключили договор об интеграции институтов курдской автономии в состав правительства. В договоре фигурировали и нефтяные месторождения в районе Евфрата.

Доходы бюджета упали на 85%. Сирия потеряла доходы от туризма, до войны это обеспечивало $8 млрд в год. За годы войны Сирию покинуло от 5 до 7 млн беженцев. Еще до 5 млн являются внутренне перемещенными лицами. Среди оставшихся 15,5 млн человек безработица составляет 57% трудоспособного населения. Половина жилищного фонда разрушена в ходе боев, целые города находятся в руинах. Кроме того, уничтожена значительная часть инфраструктуры.

Какие задачи нужно решить в стране

В этой ситуации государству в Сирии нужны доходы, экономике инвестиции, населению работа. Без решения этих задач сложно рассчитывать на возвращение сирийских беженцев, в чем заинтересованы страны, в которых они находятся, в первую очередь Турция и Европейский cоюз. Но все это невозможно в условиях санкций и отсутствия инвестиций.

Поэтому снятие санкций было логичным решением. Например, ЕС снял санкции с банковского сектора Сирии в конце мая 2025 года. Минфин США отменил большую часть санкций 23 мая 2025 года. Между прочим, опять же вскоре после визита Трампа в Саудовскую Аравию.

Так что создаются условия для постепенного восстановления Сирии. Если в экономике этим будут управлять компании из стран Персидского залива, как в случае с портом Тартус, то это гарантирует эффективность. При этом имеет значение, что от этих стран во многом зависит и политическая стабильность в Сирии. Все-таки у власти находится религиозная организация, еще совсем недавно выступавшая с достаточно радикальными идеями.

Однако экономика и политика всегда связаны друг с другом. В том числе это влияет и на нынешние сирийские власти, которые не могут не быть заинтересованы в экономическом развитии. В свою очередь это приведет к возвращению беженцев, среди которых много городских жителей Алеппо, Хамы, Хомса и пригородов Дамаска с активной политической позицией.

Фото: canva

В любом случае США, ЕС, страны Персидского залива делают ставку на восстановление Сирии, у которой, несомненно, есть немалый потенциал. Все-таки эта страна исторически играла большую роль на Ближнем Востоке. К тому же, Дамаск один из старейших экономических и политических центров этого региона, как и Алеппо, Хама и Хомс, а сирийцы всегда были одними из самых предприимчивых торговцев и предпринимателей.

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