Трамп официально отменил американские санкции против Сирии

— США привержены поддержке стабильной, единой и живущей в мире с собой и своими соседями Сирии. Единая Сирия, не предоставляющая убежища террористическим организациям и обеспечивающая безопасность своих религиозных и этнических меньшинств, будет поддерживать региональную безопасность и процветание, — говорится в указе.

Санкции против бежавшего в Россию бывшего президента Сирии Башара Асада, членов его семьи и сторонников свергнутого режима продолжают действовать.

Трамп заявил, что снимет санкции с Сирии в мае, перед тем как встретиться в Эр-Рияде с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

Белый дом заявил, что будет следить за действиями новых сирийских властей, включая «принятие конкретных мер по нормализации отношений с Израилем».