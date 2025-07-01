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    07:16, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп официально отменил американские санкции против Сирии

    Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене экономических санкций США против Сирии. Как заявили в Белом доме, это решение является шагом на «пути к стабильности и миру». Об этом передает  агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

    Трамп официально отменил американские санкции против Сирии
    Фото: Saudi Royal Court/ Anadolu

    — США привержены поддержке стабильной, единой и живущей в мире с собой и своими соседями Сирии. Единая Сирия, не предоставляющая убежища террористическим организациям и обеспечивающая безопасность своих религиозных и этнических меньшинств, будет поддерживать региональную безопасность и процветание, — говорится в указе.

    Санкции против бежавшего в Россию бывшего президента Сирии Башара Асада, членов его семьи и сторонников свергнутого режима продолжают действовать.

    Трамп заявил, что снимет санкции с Сирии в мае, перед тем как встретиться в Эр-Рияде с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

    Белый дом заявил, что будет следить за действиями новых сирийских властей, включая «принятие конкретных мер по нормализации отношений с Израилем».

    Теги:
    Терроризм Санкции Сирия Мировые новости США Дональд Трамп
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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