Россия признала Исламский эмират Афганистан

— МИД подтверждает, — указали в дипведомстве, комментируя информацию о признании государства.

Ранее ТАСС сообщал, что введенный «Талибаном» флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве впервые после прихода движения к власти в 2021 году.

1 июля в Москву прибыл новый посол Афганистана в России Гуль Хасан, 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.