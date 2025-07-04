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    08:19, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Россия признала Исламский эмират Афганистан

    Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ, передает агентство Kazinform.

    МИД РФ
    Фото: wikipedia.org

    — МИД подтверждает, — указали в дипведомстве, комментируя информацию о признании государства.

    Ранее ТАСС сообщал, что введенный «Талибаном» флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве впервые после прихода движения к власти в 2021 году.

    1 июля в Москву прибыл новый посол Афганистана в России Гуль Хасан, 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.

    Теги:
    Афганистан Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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