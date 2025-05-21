РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 21 Май 2025 | GMT +5

    ЕС отменяет все экономические санкции против Сирии

    Решение свидетельствует о смене подхода ЕС к сирийскому урегулированию и может стать сигналом поддержки для новых властей страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кая Каллас
    Фото: EUNewsroom

    Европейский союз согласился снять экономические санкции с Сирии, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

    Решение свидетельствует о резком повороте в политике блока после аналогичного шага, объявленного на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом.

    — Мы хотим помочь сирийскому народу построить новое, инклюзивное и мирное государство, — написала Каллас на платформе X, подчеркнув, что ЕС поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и намерен продолжать оказывать поддержку.

    Ранее Евросоюз уже ослабил часть санкционных ограничений, связанных с энергетикой, транспортом и восстановлением инфраструктуры, а также соответствующими финансовыми транзакциями. Однако в ряде стран-членов считали, что этих мер недостаточно для содействия политическому переходу и восстановлению экономики Сирии.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ЕС «хочет начать с Сирией с чистого листа», при этом ожидая от Дамаска инклюзивной политики, охватывающей все группы населения, включая религиозные меньшинства.

    — Важно, чтобы объединенная Сирия могла сама определять свое будущее, — добавил он в письменном заявлении.

    Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани во вторник поблагодарил ЕС, заявив, что это решение укрепит безопасность и стабильность Сирии.

    — Сегодня у сирийцев есть важная и историческая возможность восстановить свою страну, — подчеркнул он.

    Новые власти Сирии в последние месяцы добивались отмены международных санкций, введенных более десяти лет назад в ответ на действия прежнего правительства на фоне начала внутреннего конфликта в стране.

    Первым шагом к смягчению ограничений со стороны ЕС стало февральское решение о приостановке части санкций в ключевых секторах экономики.

    Как подчеркнули тогда официальные лица в Брюсселе, отмененные меры могут быть восстановлены, если сирийское руководство нарушит взятые на себя обязательства по защите прав меньшинств и проведению демократических реформ.

    Читайте также: Трамп провел встречу с президентом Сирии в Эр-Рияде.

    Теги:
    Евросоюз ЕС Сирия Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают