ЕС отменяет все экономические санкции против Сирии

Европейский союз согласился снять экономические санкции с Сирии, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Решение свидетельствует о резком повороте в политике блока после аналогичного шага, объявленного на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом.

— Мы хотим помочь сирийскому народу построить новое, инклюзивное и мирное государство, — написала Каллас на платформе X, подчеркнув, что ЕС поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и намерен продолжать оказывать поддержку.

Today, we took the decision to lift our economic sanctions on Syria.



We want to help the Syrian people rebuild a new, inclusive and peaceful Syria.



The EU has always stood by Syrians throughout the last 14 years - and will keep doing so. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025

Ранее Евросоюз уже ослабил часть санкционных ограничений, связанных с энергетикой, транспортом и восстановлением инфраструктуры, а также соответствующими финансовыми транзакциями. Однако в ряде стран-членов считали, что этих мер недостаточно для содействия политическому переходу и восстановлению экономики Сирии.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ЕС «хочет начать с Сирией с чистого листа», при этом ожидая от Дамаска инклюзивной политики, охватывающей все группы населения, включая религиозные меньшинства.

— Важно, чтобы объединенная Сирия могла сама определять свое будущее, — добавил он в письменном заявлении.

Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани во вторник поблагодарил ЕС, заявив, что это решение укрепит безопасность и стабильность Сирии.

— Сегодня у сирийцев есть важная и историческая возможность восстановить свою страну, — подчеркнул он.

Новые власти Сирии в последние месяцы добивались отмены международных санкций, введенных более десяти лет назад в ответ на действия прежнего правительства на фоне начала внутреннего конфликта в стране.

Первым шагом к смягчению ограничений со стороны ЕС стало февральское решение о приостановке части санкций в ключевых секторах экономики.

Как подчеркнули тогда официальные лица в Брюсселе, отмененные меры могут быть восстановлены, если сирийское руководство нарушит взятые на себя обязательства по защите прав меньшинств и проведению демократических реформ.

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